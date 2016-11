Ministerin überreicht Scheck Seit 15 Jahren gibt es die freie Freinet-Schule. Das Schulhaus schon über 100. Das Geld wird dringend gebraucht. Trotzdem kam der Termin überraschend.

zurück Bild 1 von 2 weiter Spaß mit der Ministerin: Brunhild Kurth (CDU) besuchte am Donnerstag die Célestin-Freinet-Grundschule in Friedewald. Vor 15 Jahren war die Schule in der Region die erste in freier Trägerschaft. Über 80 Kinder lernen dort. Betreut werden sie von fünf Pädagogen. Der Hort ist in das Ganztagsprojekt integriert. © Arvid Müller Spaß mit der Ministerin: Brunhild Kurth (CDU) besuchte am Donnerstag die Célestin-Freinet-Grundschule in Friedewald. Vor 15 Jahren war die Schule in der Region die erste in freier Trägerschaft. Über 80 Kinder lernen dort. Betreut werden sie von fünf Pädagogen. Der Hort ist in das Ganztagsprojekt integriert.

Der bunte Schriftzug täuscht nicht darüber hinweg, dass das Haus 1889 gebaut wurde.

Es ist eng in dem winzigen Lehrerzimmer. Der Platz und die Stühle reichen nicht aus, damit sich Gastgeber und Gäste setzen können. Also unterhalten sich Kultusministern Brunhild Kurth, Kinderlandvereins-Geschäftsführerin Katrin Merker, Bürgermeister Jörg Hänisch und die anderen im Stehen. Die Ministerin ist am Donnerstagmittag in die freie Célestin-Freinet- Grundschule gekommen, um den Fördermittelscheck für die Sanierung des Hauses zu übergeben. Sie sei persönlich gekommen, weil ihr eine gute und vielfältige Bildungslandschaft in Sachsen wichtig ist. Und das nicht nur in den beiden großen Städten, die unaufhörlich wachsen. „Dazu gehört für mich auch ein gutes Miteinander von öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft“, betont Brunhild Kurth.

In Moritzburg gibt es das. Wohl auch, weil es in der Großgemeinde genügend Kinder gibt, sodass sich weder die beiden Grundschulen der Gemeinde noch die Freinet-Schule in Trägerschaft des Kinderland-Vereins Gedanken machen müssen, wie sie ihre Klassen voll bekommen.

Andres sieht das bei der Finanzierung notwendiger Baumaßnahmen aus. Die Gemeinde als Eigentümer unterstützte in den vergangenen 15 Jahren den Schulbetrieb in Friedewald zwar durch günstige Mietkonditionen und die notwendigsten Arbeiten am Gebäude, Geld für eine umfassende Sanierung hat sie indes nicht. Denn freie Schulen gehören nicht zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde.

Seit 2013 war die Gemeinde daher im Gespräch mit dem Trägerverein, damit dieser das Haus mit einem Erbbaurechtsvertrag übernimmt. Denn dann könnte der Verein Fördermittel beantragen. Doch der Kinderland-Verein reagierte zunächst zurückhaltend. Nicht ohne Grund. Vor einem solchen Schritt wollte man wissen, in welcher Höhe Fördermittel zu bekommen wäre. Vor einem Jahr fiel schließlich die Entscheidung. „Danach haben wir dann gleich den Fördermittelantrag eingereicht, im April aber eine Ablehnung erhalten“, sagt Katrin Merker. Umso größer war die Überraschung, als vor ein paar Tagen der Anruf aus dem Ministerium kam.

Auf dem gestern überreichten Scheck steht der Betrag von rund 480 000 Euro. Das sind 40 Prozent der geförderten Baukosten, die mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt sind. Dafür sollen in dem über 100 Jahre alten Gebäude der früheren Dorfschule unter anderem die Anforderungen an den Brandschutz, Gesundheits- und Arbeitsschutz umgesetzt werden. Dazu gehört beispielsweise ein zweiter Rettungsweg. Außerdem soll an das bestehende Gebäude einen Anbau bekommen. In dessen Erdgeschoss werden ein Speisesaal und die Ausgabenküche integriert. Derzeit essen die Kinder im Keller. Im ersten Obergeschoss werden Fachunterrichts- bzw. Atelierräume und Werkstätten eingerichtet. Diese sind notwendig, um das Freinet-Konzept zu realisieren. Außerdem sollen auch Rückzugsräume für die Kinder sowie Arbeitsräume für die Lehrer entstehen.

Als nächste Schritte werden nun die Planungen konkretisiert und die Unterlagen für den Bauantrag beim Landratsamt eingereicht. Auch Gespräche mit den Nachbarn seien noch erforderlich. Katrin Merker hofft, dass diese positiv verlaufen. Und schließlich müsse im Vereinsvorstand noch entschieden werden, wie die übrigen 60 Prozent der Investitionssumme aufgebracht werden. Der Bau soll möglichst im nächsten Jahr starten.

Insgesamt stehen im Freistaat laut Ministerium in diesem Jahr knapp 71 Millionen Euro im Schulbauprogramm zu Verfügung. Über deren Vergabe werde nach Priorität, nicht nach Schulart entscheiden.

zur Startseite