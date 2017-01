Ministerin kommt nach Riesa Den Fördermittelbescheid für die erste Grundschule bringt Brunhild Kurth persönlich in der Stadt vorbei.

Die Kultusministerin von Sachsen, Brunhild Kurth. © picture alliance / dpa

Hoher Besuch: Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) wird am Mittwoch, 4. Januar, persönlich in Riesa erwartet. Im Gepäck hat sie den Fördermittelbescheid in Höhe von exakt 395 250 Euro aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ (SZ berichtete). Das Geld ist für die energetische Sanierung der ersten Grundschule „Käthe Kollwitz“ vorgesehen. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Marco Müller (ebenfalls CDU) und Schulleiterin Margit Wohlfahrt wird es einen Rundgang mit der Staatsministerin durch die Schule geben. Danach wird sie den Fördermittelbescheid an den Rathauschef überreichen.

Bessere Fenster

Laut Stadtverwaltung ist geplant, die oberste Geschossdecke der Kollwitzschule zu dämmen. Außerdem soll eine Trockenlegung der Außenwände helfen, Wärmeverluste zu verringern und das Raumklima zu verbessern. Momentan muss im Untergeschoss noch reichlich geheizt werden, um die Luftfeuchtigkeit zu verringern. Zusätzlich ist geplant, undichte Holzfenster aufzuarbeiten oder komplett zu erneuern. (SZ)

zur Startseite