Ministerin kommt in den Martinshof Petra Köpping will sich in Rothenburg und Görlitz über die tägliche Arbeit im Bereich der Integration umschauen.

Das Wichern-Haus im Rothenburger Martinshof. Am Montag schaut die Integrationsministerin vorbei. © André Schulze

Rothenburg/Görlitz. Die Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping, hat eine Integrationstour gestartet, bei der sie wöchentlich verschiedene Initiativen und Projekte im Freistaat besucht. Am kommenden Montag wird sie aus diesem Anlass in Ostsachsen sein.

Von 13 bis 14 Uhr wird sie sich im Martinshof in Rothenburg umschauen. „Ich möchte mich vor Ort darüber informieren, wie die tägliche Arbeit in diesem Bereich organisiert und durchgeführt wird. Mich interessiert, was gut funktioniert und wo wir nachsteuern müssen. Denn Integration bedeutet für mich nicht nur fördern, sondern auch fordern“, sagte die Integrationsministerin im Vorfeld.

Das Projekt in Rothenburg widmet sich der Erleichterung der Integration, unter anderem über die Erstellung eines Behörden- und Lebensleitfadens in Zusammenarbeit mit Geflüchteten, Ehrenamtlichen, Einwohnern und Institutionen. Dafür erhält das Rothenburger Diakoniewerk rund 65 000 Euro Fördergelder.

Zuvor werde Sozialministerin Barbara Klepsch die Kultur-und Weiterbildungsgesellschaft gGmbH in Görlitz besuchen, teilte ihre Pressesprecherin Alexandra Kruse mit. Dort wird der gesellschaftliche Zusammenhalt von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund im offenen Treff des Mehrgenerationenhauses gefördert. (SZ)

