Ministerin eröffnet neues Mutter-Kind-Zentrum

Sozialministerin Barbara Klepsch wird am Montag, 27. März, 17 Uhr, an der Einweihung des Mutter-Kind-Zentrums im Klinikum Oberlausitzer Bergland, Görlitzer Straße 8 in Zittau, teilnehmen. Das geht aus einer Pressemeldung hervor. Im neuen Mutter-Kind-Zentrum arbeiten demnach alle Fachdisziplinen – von der Geburtshilfe bis zur Neugeborenenmedizin – unter einem Dach.

Ab Ende 2017 darf die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin das mit „Ausgezeichnet“ bewertete Zertifikat der Qualitätssicherung für die stationäre Versorgung von Kindern und Jugendlichen tragen. (SZ)

