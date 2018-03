Ministerin eröffnet Homosexuellen-Treff Der Verein „CSD Pirna“ etabliert eine neue Begegnungsstätte in Pirna. Sie soll vor allem bei einem Problem helfen.

Petra Köpping, CSD-Vorsitzender Christian Hesse, Marie-Therese Greiner-Adam und OB Klaus-Peter Hanke (v.l.) eröffneten den Treff. © Norbert Millauer

Pirna. Sachsens Gleichstellungsministerin Petra Köpping (SPD) hat am Montag die neue Anlaufstelle für Homosexuelle in Pirna offiziell eröffnet. Der Verein „CSD Pirna“ betreibt im Haus Lange Straße 43 seit Kurzem das „Begegnungszentrum zur Förderung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge“, in der Region ein bislang einmaliges Projekt. Köpping lobte das Engagement der Organisatoren und sagte zu, das Vorhaben weiter zu unterstützen – finanziell und moralisch. „Gerade, weil noch immer Minderheiten diskriminiert werden, ist solch eine Anlaufstelle immens wichtig“, sagt die Ministerin. Und Vorurteile ließen sich am besten in Begegnungen abbauen. Über ein Jahr lang hatte der Verein daran gearbeitet, um die Begegnungsstätte aufzubauen. Sie dient in erster Linie als Treff für Homosexuelle, insbesondere auch für geflüchtete Homosexuelle, die dort offen über ihre Neigungen sprechen können. Ergänzt wird das Angebot mit Workshops, Kinoabenden und psychologischer Beratung, die auf Wunsch anonym ist. (SZ/mö)

