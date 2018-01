Ministerin eröffnet Ausstellung Vorgestellt wird ein Projekt des Klosterbucher Vereins Begreifen.

Leisnig. Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) wird am Donnerstag in Leisnig erwartet. Und zwar eröffnet sie mit Vertretern der Kommune und des Vereins Be-greifen eine Ausstellung. Dazu sind Interessierte für 14.45 Uhr in das Leisniger Rathaus eingeladen.

Die Ausstellung steht unter der Überschrift „Fremde werden Freunde – Leben auf dem Land – im Landkreis Mittelsachsen“. Sie berichtet über ein Projekt des Klosterbucher Vereins Begreifen. Dabei haben die Mitglieder 30 junge Geflüchtete betreut. Sie durften sich bei unterschiedlichen Betrieben in der Region umschauen, die Arbeit und das Leben auf dem Land kennenlernen. Die Hoffnung der Initiatoren war, dass die jungen Leute am Arbeiten und dem oft engen Zusammenleben auf dem Land Gefallen finden und schließlich in den ländlichen Regionen eine Zukunft sehen. Gemeinsam saßen die jungen Leute beim Essen am Tisch, sie betätigten sich künstlerisch und besuchten die Burg Mildenstein.

Die Ministerin will wissen, wie die Projektarbeit vor Ort abgelaufen ist und wo es bei der Integrationsarbeit noch Handlungsbedarf für die Politik gibt. (DA/sig)

Ausstellungseröffnung: 11. Januar, 14.45 Uhr, Rathaus

