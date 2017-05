Ministerin bringt Millionen für neue Turnhalle Kultusministerin Brunhild Kurth hat den Bescheid übergeben. Die Stadt fürchtet, dass der Bau noch teurer wird.

Sachsens Staatsministerin für Kultus, Brunhild Kurth (Mitte), übergab einen Scheck in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro an die Stadt Döbeln. Schulleiterin Katrin Wagner (links) und OBM Hans-Joachim Egerer 2. von rechts) nahmen ihn entgegen. © André Braun

Schon jetzt ist der Neubau der Zweifeldturnhalle am Schulkomplex „Am Holländer“ in Döbelner Nord einen finanzielle Herausforderung für die Stadt. Rund 4,2 Millionen Euro soll die Halle kosten, nach aktuellem Stand. „Mir machen die aktuellen Baupreise Bauchweh“, sagte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU) am Mittwoch. So habe es bei den Kostenaufstellungen für andere Projekte Differenzen von über 500 000 Euro gegeben, wie Dezernent Thomas Hanns erläuterte.

Doch zumindest das Fördergeld hat die Stadt seit Mittwoch sicher. Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) kam selbst vorbei, um den Scheck zu überreichen. Aus dem Programm zum Schulhausbau bekommt Döbeln rund 1,7 Millionen Euro. Das entspricht 40 Prozent der Gesamtkosten. Den restlichen Betrag muss die Stadt aus der eigenen Kasse zuschießen. „Das wird ein Mammutprojekt für die Stadt, aber noch können wir es uns leisten“, so Egerer, der noch ein zweites, teures Vorhaben plant. Die neue Brücke über die Mulde, die voraussichtlich um die 5 Millionen Euro kosten wird.

Mit dem Fördergeld und dem damit verbunden Neubau der Turnhalle hofft Brunhild Kurth, auch etwas für die Gesundheit der Schüler getan zu haben. Ihr Ansinnen: „Der ein oder ander verbringt zu viel Zeit vor dem Computer. Die Grund- und die Oberschüler soll Sport treiben“, sagte Kurth. Auch weil es wichtig sei, dass angesichts des Fachkräftemangels bei den Kindern in den Schulen gute Grundlagen für das spätere Arbeitsleben gelegt werden. Sportlehrer Gisbert Raasch von der Oberschule bestätigte, dass weniger Schüler in Sportvereinen aktiv sind als am Gymnasium. Nur wenige nutzten im Rahmen des Ganztagsangebotes die Möglichkeit, Floorball oder Tischtennis zu spielen. „Viele Schüler wünschen sich zwar mehr Sportangebote, aber das können wir von der Stundenzahl her nicht leisten“, gab Oberschulleiterin Katrin Wagner zu bedenken. Vielleichte ändere sich das mit der Halle.

Ministerin Kurth will sich unter anderem für eine Wiederbelebung des Programmes Schule und Verein einsetzen, das sie selbst während ihrer Zeit als Schulleiterin am Gymnasium Burgstädt ab 1990 miterlebt hat. Das begrüßte vor allem Sportlehrer Raasch. Im Rahmen des Programms haben damals Lehrer oder engagierte Vereinsmitglieder Schüler in einer traditionellen Sportart unterrichtet. Es habe, so Raasch, finanzielle Unterstützung bei der materiellen Ausstattung gegeben. Aus dem Programm heraus ist auch die Tischtennis-Kooperation mit dem Döbelner Sportverein entstanden. In der neuen Zweifeldhalle, die 18 mal 18 Meter umfassen wird, dürfen neben den Schülern auch Freizeitsportler und am Abend die Judokas trainieren.

Mit dem Fördergeld in der Hand kann die Stadt nun mit den vorbereitenden Maßnahmen für den Bau der Halle beginnen. Zunächst müssen auf der Grünfläche zwischen der Oberschule und der Kita Tausendfüßler Leitungen umverlegt werden. Rund 200 000 Euro kostet allein das. Aber hier erhält die Stadt Unterstützung. Es müssen Bäume gefällt und der Baugrund begradigt werden. Im Dezember oder Januar sollen die Ausschreibungen laufen. „Das ist eigentlich eine gute Zeit, wir hoffen, dass wir dort gute Ergebnisse erzielen“, sagte Thomas Hanns. 2019 soll die Halle fertig sein.

