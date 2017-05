Ministerin bringt Millionen Für den Neubau der Turnhalle in Döbeln-Nord erhält die Stadt knapp 1,7 Millionen Euro vom Freistaat. Bis 2019 soll die Halle fertig sein.

Sachsens Staatsministerin für Kultus, Brunhild Kurth (Mitte), übergab am Mittwochvormittag einen Scheck in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro an die Stadt Döbeln. Schulleiterin Katrin Wagner (links) und OBM Hans-Joachim Egerer (CDU, 2. von rechts) nahmen den Scheck entgegen. © André Braun

Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth hat am Mittwochvormittag einen Scheck in Höhe von 1,7 Millionen Euro nach Döbeln gebracht. Das Geld erhält die Stadt, um am Schulkomplex „Am Holländer“ in Döbeln-Nord eine neue Zweifeldturnhalle zu bauen. Die Gesamtkosten für den Neubau belaufen sich auf rund 4,2 Millionen Euro. 40 Prozent bekommt Döbeln aus dem Programm Schulhausbau vom Freistaat. „Das wird ein Mammutprojekt für die Stadt, aber noch können wir es uns leisten“, sagte Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU).

Die Halle, die bisher für den Schulsport genutzt wird, ist bereits über 30 Jahre alt und sanierungsbedürftig. Zudem ist sie für Grund- und Oberschüler zu klein. Ein Teil der Oberschüler geht zum Sportunterricht derzeit in die Halle an der Burgstraße.

Mit den vorbereitenden Arbeiten wird bereits in nächster Zeit begonnen. Voraussichtlich über den Winter laufen die Ausschreibungen für den eigentlichen Bau, sodass im kommenden Jahr der erste Spatenstich erfolgen kann. Geplant ist, dass die Halle 2019 sowohl von den Schülern als auch von Freizeitsportlern genutzt werden kann. (DA/mf)

