Ministerin besucht Jugendhaus

Sozialministerin Barbara Klepsch besucht am Montag Neukirch. © Klaus-Dieter Brühl

Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch ist an diesem Montag zu Gast im Neukircher Jugendhaus. Wie Leiter Tilo Moritz auf Anfrage sagte, wollen er und sein Team dem Besuch das Haus mit seinen Angeboten für Kinder, Jugendliche und Senioren aber auch die mobile Jugendarbeit vorstellen.

Im Fokus der Gespräche solle das Projekt „Alltagsbegleiter“ stehen, das der Verein Valtenbergwichtel als Jugendhilfeträger koordiniert und durchführt. Senioren in Neukirch werden von Ehrenamtlichen begleitet und betreut und so vor der Vereinsamung bewahrt. „Wir machen das sehr gern, weil uns gerade der generationsübergreifende Aspekt sehr wichtig ist“, so Tilo Moritz.

Er wolle jedoch nicht versäumen, die Ministerin auf Probleme aufmerksam zu machen. Zwar sei der Bedarf der älteren Menschen und gleichzeitig die enorme Hilfsbereitschaft der Ehrenamtlichen da. Allerdings fehle es an Geld, etwa für das Coaching der ehrenamtlichen Helfer, so Tilo Moritz. (cm)

zur Startseite