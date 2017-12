Minister verteidigt Geld für Manufaktur Als eine seiner letzten Handlungen im Amt wies Finanzminister Georg Unland Kritik von den Grünen zurück.

Dresden/Meißen. Der Zuschuss von 28 Millionen Euro zum Eigenkapital der Porzellan-Manufaktur Meissen sei marktwirtschaftlich begründet gewesen. Das hat Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU) vor wenigen Tagen auf Anfrage der bündnisgrünen Landtagsabgeordneten Franziska Schubert geantwortet. Nur kurze Zeit später schied er aus seinem Amt aus.

Mit ihrer Anfrage hatte die Grünen-Politiker versucht, mehr Transparenz in die Finanzierung des kriselnden Staatsbetriebes zu bringen. Die Auskünfte aus dem Ministerium fielen allerdings sehr einsilbig aus. Sie beschränkten sich auf den Hinweis, dass die Vorgehensweise durch einen sogenannten Private Investor Test abgesichert sei. Dieser stelle sicher, dass marktwirtschaftlich agierende Privateigentümer genauso gehandelt hätten wie der Freistaat. Daran kamen Zweifel auf, da mit der Eigenkapitalaufstockung die Prognose verbunden wird, das Unternehmen könne ab 2021 in etwa zehn Jahresscheiben seine Schulden von 22 Millionen Euro an den Freistaat zurückzahlen. (SZ/pa)

