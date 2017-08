Minister trifft Migranten Haben Asylbewerber das Zeug zum Handwerker? Das will man in Riesa herausfinden – und schimpft dort auf die Bürokratie.

Zweimal Blaumann, ein Anzug: Bundesinnenminister Thomas de Maizière schaute jetzt im Riesaer Qualifizierungszentrum vorbei. Dort lernen zehn Asylbewerber unter anderem, wie man mit Holz arbeitet. © Sebastian Schultz

Fein säuberlich aufgereiht liegen Feilen und Sägen auf der Werkbank. Dazu Hammer, Schraubstock, Schleifpapier. Dazwischen Bretter verschiedener Länge und Breite. Ausbilder Heinz Goldstein zeigt, was daraus werden soll: eine traditionelle Fußbank, wie sie wohl in jedem zweiten Haushalt steht. Bei diesem Exemplar stimmt jeder Winkel, jede Kante, jeder Schliff. Das kann man bei den ersten Versuchen seiner Schüler noch nicht sagen. „Aber der Kurs hat ja auch erst vor einer Woche begonnen“, sagt der Riesaer, der seit Jahrzehnten in seiner Heimatstadt junge Männer ausbildet.

Dieses Mal aber hat er eine besondere Herausforderung: Keiner seiner Schüler spricht flüssig Deutsch. „Aber wir verstehen uns schon“, sagt der Mann mit der grauen Latzhose. Seine Schüler tragen dieselbe Kleidung in Blau – und stammen aus Eritrea, Syrien, Afghanistan. Vor Kurzem haben die Asylbewerber noch am Riesaer BSZ Deutsch gelernt, nun machen sie an der Alleestraße im Qualifizierungszentrum am neuen Projekt mit dem schönen Namen „BOF“ mit. Die Abkürzung steht für „Berufsorientierung für Flüchtlinge“.

Im Handwerk ist der Nachwuchs knapp, während gleichzeitig Hunderttausende Migranten wenig zu tun haben. Dafür interessiert sich auch der Bundesinnenminister, der in einem Monat sein Bundestagsmandat für den hiesigen Wahlkreis verteidigen will. Und so schaut sich Thomas de Maizière (CDU) am Freitag im Qualifizierungszentrum um. Schnell entwickelt sich zwischen dem Minister und den Asylbewerbern ein Frage-und-Antwort-Spiel. „Wo kommen Sie her?“, fragt er den Ersten im Blaumann. „Aus Afghanistan.“ – „Und von wo da?“ – „Aus Kunduz.“ – „Wie steht’s um Ihren Asylantrag?“ – „Abgelehnt.“ – „Aha.“ So geht de Maizière von Schüler zu Schüler – und erfährt, dass die meisten noch auf Ergebnisse ihres Antrags warten, erkundigt sich nach Familienangehörigen oder ob das Haus in Syrien noch steht.

Ziel des Projekts ist es, die Asylbewerber auf eine Berufsausbildung im Handwerk vorzubereiten. Dafür unterstützen der Bund, die Arbeitsagentur und der Zentralverband des Handwerks die Aktion.

Vor Ort in Riesa arbeiten die Kreishandwerkerschaft und das Qualifizierungszentrum zusammen. Dort probieren sich derzeit zehn Eritreer, Syrer, Afghanen in den nächsten Wochen beim Arbeiten mit Holz und Metall aus. Gleichzeitig lernen sie deutsche Fachbegriffe aus der Handwerkswelt – zum Beispiel „Handbohrer“. Anschließend geht es zu Praktika in Betrieben. Die waren nicht schwer zu finden, sagt Jens-Torsten Jacob, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. „Die Bereitschaft ist da – vom Kleinbetrieb bis hin zum Stahlwerk.“ Jacob hat nur einen Wunsch: Die Bürokratie müsse geringer werden. Tatsächlich habe man im Frühjahr schon mehr als 40 Interessenten gehabt. Dann wurden aber die Deutschkurse verlängert, dafür das BOF-Projekt in den Herbst verschoben. Nun sind bloß noch zehn Schüler da, obwohl zwölf in den Kurs passen würden und man gerne noch einen zweiten Kurs eröffnen würde.

Ausbilder Goldstein kommt mit seinen neuen Schülern gut zurecht. „Manche haben Talent, manchen fällt es schwerer. Das ist wie in jedem Kurs.“ Pünktlichkeit sei jedenfalls kein großes Problem. „Viel Erfolg“, wünscht de Maizière – und eilt zum nächsten Programmpunkt.

