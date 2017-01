Minister spricht auf Kongress der Hohwaldklinik Innenminister Thomas de Maizière hielt die Festrede beim 25. Hohwaldtreff.

Sächsische Schweiz. Die Asklepios Orthopädische Klinik Hohwald hatte am Sonnabend Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) für sich gewinnen können. Im Rahmen des Hohwaldtreffs, einer wissenschaftlichen Tagung für Fachärzte, hielt de Maizière eine Festrede. Er sprach dabei unter dem Titel „Cyber-Sicherheit“ über die Problematik der Sicherheit in einem immer stärker digitalisierten Umfeld.

Der sogenannte Hohwaldtreff fand in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Bisher trafen sich die Fachärzte immer in der Hohwaldklinik in Neustadt. Dieses Mal fand der Kongress im Swissôtel in Dresden statt. Referenten aus Fachkliniken aus dem gesamten Bundesgebiet waren zu Gast. Sie sprachen unter anderem über Probleme der gelenkerhaltenden Therapie und aktuelle Fragen des Kniegelenkersatzes. Außerdem ging es um die Diagnostik und Therapie von Wirbelsäulenerkrankungen. (SZ/kat)

