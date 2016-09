Minister gegen Minister Hat sich Heiko Maas in Dinge eingemischt, die ihn nichts angehen? Der Finanzminister hat seinen Kollegen auf dem Kieker.

SPD-Minister Heiko Maas muss sich Rücktrittsforderungen vom Koalitionspartner anhören. © picture alliance / dpa

Darüber mag Heiko Maas nicht reden. Eine Rücktrittsforderung gegen ihn, ausgerechnet von einem Kabinettskollegen – dazu will sich der Bundesjustizminister nicht äußern. Ärgert ihn das? Empfindet er den Angriff als schlechten Stil? Maas bleibt zugeknöpft, wirft nur die Frage zurück: „Wie finden Sie das denn?“

Es ist eine absolute Seltenheit, dass sich Bundesminister untereinander zum Rücktritt auffordern. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat das getan. Er meint, Maas habe sich vor ein paar Wochen mit Äußerungen zum Sexualstrafrecht in das laufende Verfahren des Models Gina-Lisa Lohfink eingemischt. Im CDU-Präsidium soll sich Schäuble darüber aufgeregt und den Satz gesagt haben: „Ein anständiger Minister müsste da zurücktreten.“

Schäubles Sprecher bestätigen dies nicht, aber sie dementieren es auch nicht, sondern lassen die Sache laufen. Schäuble hatte schon in kleinerer Runde deutlich gemacht, dass er Maas deshalb auf dem Kieker hat. Aber gleich den Rücktritt nahelegen – einem Kollegen am Kabinettstisch? SPD-Leute schimpfen, das sei „schlechter Stil“und eine „schwere Belastung“ für die Koalition.

In dieser Wahlperiode hat Maas Gesetze im Akkord produziert: Frauenquote, Mietpreisbremse, Ausweisungsrecht, Anti-Terror-Gesetze, neue Vorgaben in Sachen Verbraucherschutz. Er hat sich mal vorsichtig gegen Innenminister de Maizière profiliert, sich mal diplomatisch gegeben auf der Suche nach Lösungen in großen Streitfragen.

Der Minister äußert sich ausgiebig auch zu Themen, die nicht unbedingt in sein Ressort fallen. Maas setzt sich gern in Szene. Stilsicher gekleidet, souverän im Auftreten, stets präsent in sozialen Netzwerken. Seitdem er und seine Frau Corinna getrennte Wege gehen und sich der SPD-Mann an der Seite von Schauspielerin Natalia Wörner zeigt, zählt er zu den gern abgelichteten Promis von People-Magazinen.

Dass Maas wirklich Unheil in der Gina-Lisa-Affäre droht, ist unwahrscheinlich. Zwar hat er sich in zeitlichem Zusammenhang zum Fall Lohfink für ein härteres Sexualstrafrecht ausgesprochen. Doch ein direkter Bezug ist nicht nachzuweisen. (dpa)

