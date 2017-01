Minister Dulig fordert Bahnstreckenausbau bis 2023 Bei der Elektrifizierung der Gleise zwischen Dresden und Görlitz zeigt der Bund keine Eile. Der Freistaat pocht auf eine Garantie und treibt seine Planungen voran.

EGemächlich läuft’s: Wie hier in Pommritz tuckern schon seit Jahren vergleichsweise langsame Dieseltriebwagen über die Gleise zwischen Dresden und Görlitz. Mit der Elektrifizierung soll sich das ändern. © Archivfoto: SZ/Uwe Soeder

Sachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) hat mit deutlichen Worten erneut den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Dresden und Görlitz angemahnt. Mit Bezug auf die Verbindung in Ostsachsen und weitere Schienenprojekte im Freistaat fordert er vom Bund „endlich Klarheit“. Martin Dulig zeigte sich unzufrieden darüber, dass der Bund den Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecken von Dresden nach Görlitz noch immer nicht bewertet habe – obwohl Sachsen die Pläne bereits 2013 eingereicht habe.

„Es ist für uns völlig unverständlich, dass nach über drei Jahren der Bund in seiner Bewertung nicht vorangekommen ist und die Vorhaben weiterhin im potenziellen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans festhängen“, erklärt Martin Dulig. Der Bundesverkehrswegeplan regelt, welche großen Infrastrukturprojekte in Deutschland in den nächsten Jahren angepackt werden.

Die Elektrifizierung der Bahnstrecke in der Oberlausitz spielt darin bisher nur eine untergeordnete Rolle. Martin Dulig erwartet, dass 2017 endlich die Weichen gestellt werden: „Wir wollen, dass möglichst alle Vorhaben in den vordringlichen Bedarf aufrücken oder zumindest mit Planungsrecht und Finanzmitteln ausgestattet werden. Das muss uns der Bund auch garantieren.“ Neben der Bahnstrecke Dresden-Görlitz wartet das Land auch bei der geplanten Neubaustrecke von Dresden nach Prag und der Elektrifizierung der Gleise zwischen Leipzig und Chemnitz auf grünes Licht.

Bereits im Juni 2015 hatten Vertreter des Freistaats und der Bahn ein Abkommen über die Vorplanung zur Elektrifizierung der Strecke in Ostsachsen getroffen. Erste Schritte der Vorplanung seien abgeschlossen, inzwischen finanziere der Freistaat bereits weitere Vorplanungen. Als eine mögliche Zielmarke für die Fertigstellung nannte Minister Martin Dulig das Jahr 2023.

Seit Jahren machen sich Politiker von lokaler, Landes- und Bundesebene, aber auch Wirtschaftsvertreter für den Ausbau der Strecke stark. Mit der Elektrifizierung sind Hoffnungen über einen Fernverkehr in der Oberlausitz verknüpft. Zudem könnte die Region mit schnelleren Zügen und einem engeren Takt deutlich besser mit dem Großraum Dresden verzahnt werden. Sachsen sei nach dem Mauerfall vom Fernverkehr abgekoppelt worden, sagt Martin Dulig. „Diese Fehlentscheidung müsse endlich korrigiert werden“, so der Politiker.

