Minister besucht Geopark Staatsminister Thomas Schmidt kommt am Mittwoch bei Jähnig zu einem besonderen Projekt.

Dorfhain bekommt am Mittwoch prominenten Besuch. Sachsens Umwelt- und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) ist bei der Firma Jähnig zu Gast, um sich Projekte anzuschauen, die von Leader, einem Förderprogramm für ländliche Entwicklung, unterstützt werden.

In Dorfhain geht es konkret um das Projekt Geopark. „Das ist die Chance, politischen Vertretern die positiven Effekte, die der Geopark auf die Region haben wird, nahezubringen“, sagt Annett Geppert, Vorstandsvorsitzende des Vereins Geopark Erlebnis Tharandter Wald. Der Verein, der seinen Sitz auf dem Gelände der Dorfhainer Firma für Felssicherung und Zaunbau hat, konnte kürzlich auch seinen Vorstand neu wählen. Annett Geppert als Vorsitzende, Mareike Eberlein als Stellvertreterin und Frank Stockmann als Schatzmeister im Verein wurden in ihrem Amt bestätigt.

Von der Vereinsgründung, die nun zwei Jahre zurückliegt, bis heute sei bereits viel erreicht worden. Seit Mai dieses Jahres arbeitet der Verein Geopark an einer Entwicklungskonzeption für den Geopark. Von dem eingeworbenen Geld konnte zudem bereits der sogenannte Weg der Gesteine Sachsens angelegt werden. Dieser befindet sich auf dem Außengelände der Firma, zeigt alle in Sachsen vorkommenden Gesteinsarten. Zum Bergschätzetag, der am 17. September zum zweiten Mal in Dorfhain stattfindet, sollen auch Besucher die Möglichkeit haben, sich auf dem Gelände umzusehen. Regionale Vereine und Handwerker werden das Fest mitgestalten.

