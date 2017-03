Minister äußert sich zu Baumfällungen

Löbau/Sachsen. Sachsens Staatsminister für Umwelt reagiert zurückhaltend auf eine Anfrage zu den Baumfällungen am Wettiner Platz in Löbau. Thomas Schmidt (CDU) bestätigte, dass die Stadtverwaltung Löbau unter Bürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) über die Baumfällungen entschieden hat, dass die Stadt keine Baumschutzsatzung hat und dass dem Landratsamt Görlitz nicht bekannt ist, ob sich geschützte Arten und deren Lebensstätten in den Bäumen befunden haben.

Für die Grünen Politikerin Franziska Schubert ist diese Aussage zu lapidar. Sie hatte nach dem Wirbel um die Fällungen eine Anfrage an die sächsische Regierung gestellt. Frau Schubert wollte unter dem Motto „Fällperiode ist kein Freischein für Abholzungen – zählt Artenschutz nichts für Löbaus Stadtoberhaupt?“ wissen, ob bei den Fällungen alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Auf die, für sie nicht zufriedenstellende Antwort von Minister Schmidt sagt sie, dass versucht werde, ein Missstand mit Floskeln zu bekämpfen. Frau Schubert zeigt sich frustriert darüber, dass es immer noch möglich ist, einen ortsprägenden Baumbestand einfach abzuholzen. „Die Staatsregierung verschanzt sich dahinter, dass die Verwaltung ein Minimum an Vorschriften eingehalten hat“, so Frau Schubert, die sich ebenso darüber ärgert, dass die Stadt Löbau ihre Bürger über die Fällungen nicht ausreichend informiert hat. In anderen Kommunen sei so etwas dagegen üblich. „Ich ermuntere alle Löbauer, so etwas nicht einfach hinzunehmen, sondern sich zusammenzutun und ihr Recht auf Information und Transparenz einzufordern“, teilt die Abgeordnete mit. Die Stadt Löbau sei ihrer Aufgabe nicht nachgekommen, zu informieren. „In Zeiten von Internet, Social Media und Bürgerbeteiligung hat die Verwaltung mit dem Auslegen der Pläne zur Gestaltung des Wettiner Platz diese Aufgabe nicht erfüllt“, sagt sie. (SZ)

