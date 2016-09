Miniprogramm vor den Herbstferien Es kommen nur drei Spiele zur Austragung. Spannung versprechen diese dennoch.

© Symbolfoto: C. Hübschmann

Bezirksliga Frauen Chemnitz

Der VfL Waldheim 54 II (8./2:4) ist auswärts beim HC Annaberg-Buchholz (12./0:4) gefordert. Die Gastgeberinnen sind in heimischer Halle als Favorit anzusehen, erscheinen aber auch nicht so übermächtig, um gegen den Aufsteiger so mal locker zu gewinnen. Wenn beim VfL die Form stimmt und die Mannschaft ihre Vorstellungen optimal umsetzen kann, dann ist auch in Annaberg etwas möglich.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Die HSG Muldental 03 (3./2:0) ist bei der SG Rotation Borstendorf (6./0:2) zu Gast. Die Borstendorfer haben in der Vorsaison den Meistertitel im Erzgebirge erreicht und sind im Sommer nach Mittelsachsen gewechselt. Die SG ist mit zum Kreis der Titelanwärter zu zählen und in eigener Halle sicher ein ganz schwer zu bespielender Kontrahent. Muldental muss schon einen optimalen Auftritt hinbekommen, um selbst Chancen auf den eigenen Erfolg haben.

Kreispokal Männer Mittelsachsen

Die nicht an den Punktspielen teilnehmende HSG Neudorf/Döbeln III hat für die Teilnahme am Kreispokal gemeldet und muss in der ersten Runde beim TSV Lichtentanne antreten. Der TSV spielt in der Kreisliga Zwickau und ist damit regelmäßig im Einsatz. Das könnte ein kleiner Vorteil sein, allerdings wird Neudorf/Döbeln bestimmt eine schlagkräftige Truppe aufstellen können. In dieser sind alle gegenwärtigen und ehemaligen Aktiven spielberechtigt, die bisher in keiner anderen HSG-Mannschaft im Pokal 2016/17 gespielt haben. Damit ist die Voraussetzung gegeben, den Gastgebern Paroli zu bieten. (DA/gro)

zur Startseite