Tischtennis Miniprogramm mit Höhepunkten Während in der 2. Bezirksliga die Fronten geklärt sind, kann es weiter unten spannend werden.

Döbeln. Für die Tischtennis-Mannschaften im Altkreis Döbeln ist die Winterpause schon wieder vorbei – zumindest für einige von ihnen.

In dem kleinen Punktspielprogramm zu Jahresbeginn wird auch Bezirksligist Döbelner SV seine Visitenkarte abgeben. Dies wird in aller Ruhe geschehen, denn der verlustpunktfreie Spitzenreiter trifft auf den Tabellenachten SG Dresdner Bank. Dabei kann die Ausgangslage kaum unterschiedlicher sein. Die neuformierte Döbelner Mannschaft kämpft nach ihrem freiwilligen Rückzug in die 2. Bezirksliga um die Meisterschaft. Die Gastgeber dagegen versuchen einen Abstieg zu vermeiden. Bereits das Hinspiel ging schon klar mit 12:3 an den Spitzenreiter aus Mittelsachsen, was sich diesmal nicht ändern dürfte.

Ganz anders verhält es sich mit dem Auftakt ins Jahr 2018 für den TTC Waldheim in der Bezirksklasse Staffel 3. Das erste Duell in der Rückrunde stellt für die Zschopaustädter schon ein kleines Endspiel dar, denn mit der TTVG Oederan-Falkenau IV empfängt die Mannschaft den unmittelbaren Tabellennachbarn im Kampf gegen den Abstieg. Dieser liegt nur einen Zähler vor dem Schlusslicht. Mit einem Sieg könnten sich die Waldheimer vom Tabellenende lösen.

Einen kleinen Höhepunkt hält auch der erste Rückrunden-Spieltag in der Mittelsachsenliga bereit – zumindest aus Sicht der beiden Mannschaften aus dem Altkreis Döbeln. Diese treffen gleich zum Jahresbeginn im Lokalderby direkt aufeinander. Das Hinspiel gewannen die Leisniger deutlich mit 12:3. Und auch diesmal gehen die Bergstädter als klare Favoriten ins Punktspielrennen. (DA/jsc)

