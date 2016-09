Minikreisel wird gebaut Die Kreuzung am Kamenzer Obi-Kaufland wird umgebaut – zunächst aber nur als Provisorium.

Im Kamenzer Norden entsteht ein provisorischer Kreisverkehr. © René Plaul

Die Ampel bleibt bald aus. Die Kreuzung am Obi-Kaufland wird zu einem Minikreisel umgebaut. Das beschloss jetzt einstimmig der Kamenzer Stadtrat. Die Stadt will mit der Errichtung des provisorischen Kreisverkehrs erst einmal testen, ob eine solche Verkehrsführung an dieser Kreuzung überhaupt sinnvoll ist.

Verkehrsplaner des Ingenieurbüros für Verkehrsanlagen und -systeme (Ivas) haben die Sache allerdings bereits untersucht und grünes Licht gegeben. So erfüllt die Kreuzung wesentliche Voraussetzungen. Der Knotenpunkt hat einen etwa gleich starken Verkehrsfluss von allen Seiten und die Kreuzung ist groß genug für einen Minikreisel. Das Provisorium bleibt für rund neun Monate. Wenn sich die Idee bewährt, wird die Kreuzung im Anschluss dauerhaft zum Kreisverkehr umgebaut. (SZ/pre)

zur Startseite