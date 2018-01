Minifrühling am Mittwoch Das Winterintermezzo war kurz. Es wird wieder wärmer. Doch im Wald ist es weiter gefährlich.

Diesen Fiesta steuerte eine Frau. An der Mündung Magdeburger/Schlachthofstraße stieß sie gegen ein Haltestellengeländer. Eisglätte war aber nicht die Unfallursache, so die Polizei. © Tino Plunert

Der Miniwinter ist schon wieder vorbei. Nach den Frostgraden am Wochenende und am Montag wird es wieder wärmer, prognostizierte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig bereits vor dem vergangenen Wochenende. Seine Kollegin Cathleen Weber gab ihm am Montag recht und sprach von einem Minifrühling. Schon am Dienstag soll es deutlich wärmer werden, am Mittwoch kann das Quecksilber sogar bis auf elf oder 12 Grad klettern. „Das kommt daher, dass wir ein bisschen Südwind haben“, erklärt Weber. Aber: „Mittwoch ist die Ausnahme, das ist der wärmste Tag.“ Dazu weht ein kräftiger Wind. Dann folge zwar nicht gleich ein „riesengroßer Absturz“, aber es wird wieder kühler.

Der Winter kommt in Dresden in diesem Jahr bisher nicht in Fahrt. Allerdings ist die Saison noch lange nicht vorbei. „Januar und Februar sind die schneereichsten Monate“, sagt Cathleen Weber. Das bedeutet: da kann durchaus noch etwas kommen, selbst wenn die DWD-Mitarbeiterin diesen Gedanken gar nicht schön findet.

Die Polizei hatte am Montagmorgen trotz des Winterwetters wenig zu tun. Sprecher Marko Laske: „Auffällige Winterunfälle gibt es nicht“. Zwar sei am Morgen auf der Magdeburger Straße an der Mündung der Schlachthofstraße eine Autofahrerin verunglückt, als sie nach links in Richtung Messe abbiegen wollte. Ihr Ford Fiesta fällte dabei ein Geländer an der Straßenbahnhaltestelle. Die Frau blieb aber unverletzt und die Beamten vor Ort hätten nicht vermerkt, dass die Straße glatt war, so Laske. Auf der Straße Altstrehlen stürzte um 8.30 Uhr ein Radfahrer. Der Mann fiel auf den Kopf und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Fiestafahrerin war auch er der einzige Unfallbeteiligte. Und wie schon bei der Frau vermerkten die Beamten auch in diesem Fall nicht, dass die Straße in Strehlen besonders glatt war.

Unterdessen ist weiter verboten, die Dresdner Wälder zu betreten. Das betrifft nicht nur die Heide, sondern auch alle anderen Waldstücke im Stadtgebiet. „Viele Waldwege sind unpassierbar und durch überhängende Bäume gefährdet“, erklärt die Stadtverwaltung dieses Verbot. Bis das Verbot nicht offiziell zurückgenommen wurde, dürfen sich dort nur Waldbesitzer und deren Beauftragte aufhalten. „Die Sperrung dient dem Schutz von Leib und Leben der Waldbesucher“, erklärt die Stadtverwaltung.

