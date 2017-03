Minibrezeln von Lkw gestohlen

Gegenverkehr gestreift Niederau. Ein silberfarbener Lexus war am Sonntagabend auf der S 81 aus Richtung Großdobritz in Richtung Kreisverkehr Buschhaus unterwegs. In einer Kurve streifte ihn ein entgegenkommender dunkler Pkw, der in einer Fahrzeugkolonne fuhr. Dieser setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei der Kollision wurde die gesamte linke Fahrzeugseite des Lexus beschädigt. Nun sucht die Polizei Zeugen, um den Vorfall aufzuklären. Wer Angaben zu dem gesuchten Schadensverursacher machen kann, kann sich an das Polizeirevier Großenhain oder unter (0351) 483 22 33 an die Dresdner Polizei wenden.

Verletzter bei Auffahrunfall Riesa. Ein Mercedes (Fahrer 79) befuhr die Friedrich-Engels-Straße und bremste in Höhe Pausitzer Straße verkehrsbedingt ab. Ein nachfolgender Kleintransporter bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Dabei erlitt der 79-Jährige leichte Verletzungen.

Kupferkabel von Baustelle gestohlen Radeburg. Am vergangenen Wochenende begaben sich Unbekannte auf ein Baustellengelände an der Königsbrücker Straße in Radeburg und stahlen rund 300 Meter Kupferkabel. Der Schaden wurde auf rund 1.200 Euro beziffert.

Autofahrer nach Unfall gesucht Meißen. Ein orange-schwarzes Motorrad war am vergangenen Freitagnachmittag auf der Rauhentalstraße unterwegs und überholte in der Nähe der Nossener Straße trotz Gegenverkehr einen derzeit unbekannten silberfarbenen Pkw. Dabei stieß der Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden weißen Suzuki zusammen und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Fahrer des silberfarbenen Wagens sich im Revier Meißen oder unter (0351) 483 22 33 bei der Dresdner Polizei zu melden.

Kennzeichen gestohlen Coswig. Montagnacht beobachtete ein Zeuge zwei Unbekannte, die sich an einem Citroen an der Kötzschenbrodaer Straße zu schaffen machten. Als die Täter ihn bemerkten, flüchteten sie in einem grünen VW Passat Kombi in Richtung der Straße Am Mittelfeld. Auffällig an dem VW war ein großer weißer Schriftzug, der sich über die komplette Heckscheibe zog. Später stellte sich heraus, dass an dem Citroen die hintere amtliche Kennzeichentafel fehlte. Wer nähere Angaben zu dem VW machen kann oder wem ein solcher Wagen aufgefallen ist, kann sich im Polizeirevier Meißen oder bei der Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 melden.

Kreissäge gestohlen Groitzsch. Unbekannte stahlen aus einer Garage am Ringweg eine Tischkreissäge sowie ein rotes Damenfahrrad im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Wie die Täter in die verschlossene Räumlichkeit kamen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.