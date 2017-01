Minibagger von Görlitzer Gewerbegebiet entwendet Um den Bagger zu stehlen, fuhren die Diebe mit schwerer Technik vor.

Symbolfoto © dpa

Ein Minibagger „JCB 8026 CTS“ ist in der Nacht zum Sonnabend von einem Firmengelände am Görlitzer Gewerbegebiet „Am Flugplatz“ entwendet worden. Die Täter fuhren extra mit schwerer Technik vor. Der gelbe Minibagger sei vom Hof der Firma auf einen Lkw oder Anhänger gefahren worden, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Der Bagger ist erst ein Jahr alt. Der Zeitwert des Minibaggers mit Anbauteilen wird auf etwa 40 000 Euro beziffert. Die Soko-Kfz der Polizeidirektion Görlitz ermittelt. Nach dem Minibagger wird international gefahndet. (szo)

