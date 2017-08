Minibagger von Firmengelände gestohlen Unbekannte Täter schleppten das Gerät mitsamt Anhänger vom Firmengelände in Zittau.

Am Mittwoch erfuhr die Polizei vom Diebstahl eines Minibaggers in Zittau. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Zittau. In Zittau haben unbekannte Täter einen Minibagger gestohlen. Wie der Polizei am Mittwoch bekannt wurde, wurde das Gerät von einem Firmengelände an der Nordstraße abtransportiert. Der Minibagger stand wohl auf einem Anhänger, was sich die Täter zunutze machten. Sie brachten den Anhänger an ihrem Wagen an und flohen vom Gelände. Der Schaden wird vom Eigentümer auf rund 18 000 Euro geschätzt, die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. (szo)

