Minibagger gestohlen Von einem Firmengelände nehmen Unbekannte einen Bagger mit. Sie durchbrechen mit dem Fahrzeug den Grundstückszaun und fahren davon.

© Symbolfoto/Sebastian Schultz

Diebe machten sich auf einem Firmengelände in Hainichen zu schaffen. Sie stehlen einen Minibagger im Wert von 14 000 Euro.

Nachdem ein Firmenchef am Dienstag feststellen musste, dass unbekannte Täter an den zurückliegenden Tagen von seinem Firmengelände in der Falkenauer Straße einen Minibagger (Typ: Hitashi AX30) entwendet haben, erstattete er Anzeige. Nach derzeitigem Kenntnisstand durchbrachen die Täter mit dem Bagger den Grundstückszaun und fuhren damit bis zu einem nahegelegenen Baumarkt, wo der Bagger offenbar verladen wurde. Die Tatzeit liegt zwischen vergangenem Freitag, gegen 17 Uhr, und Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr. Der beim Diebstahl der Baumaschine entstandene Sachschaden beläuft sich auf einige Hundert Euro.

