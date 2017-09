Handball Miniaufgebot wehrt sich eine Halbzeit Acht Neudorf/Döbelnerinnen haben bis zur Pause mitgehalten. Dann war die Kraft alle.

© Symbolfoto: dpa

In ihrem ersten Auswärtsspiel musste die weibliche B-Jugend der HSG Neudorf/Döbeln beim HSV 1956 Marienberg antreten. Zu Beginn des Spieles konnten die Döbelner Mädels mit dem ehemaligen Sachsenligisten mithalten. Doch durch zahlreiche technische Fehler und eine schlechte Trefferquote fielen die Handballerinnen der HSG im Verlauf der Partie immer weiter zurück. In der Halbzeit lagen sie mit drei Toren hinten (12:9). In der zweiten Halbzeit wurden die nur mit acht Spielerinnen angereisten Gäste durch Verletzungen und mehrere Zwei-Minuten-Strafen gehandicapt. So fingen sie sich am Ende des Spieles viele Konter der nun dominierenden Marienbergerinnen ein und verloren deutlich mit 13:26. (DA/sr)

