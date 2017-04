Mini-Windrad entsteht Ein Privatmann will am Rande des Ortsteils Gohlis ein zwölf Meter großes Windrad errichten. Was sagt der Gemeinderat dazu?

Nicht solch ein großes, sondern ein zwölf Meter hohes Windrad will ein Privatmann am Rande des Ortsteils Gohlis errichten. © Symbolbild/dpa

So einen Bauantrag gab es im Bauamt der Gemeinde Zeithain noch nicht: Ein Privatmann will am Rande des Ortsteils Gohlis ein zwölf Meter großes Windrad errichten, um damit Strom für die Förderung von Brunnenwasser zu erzeugen, informierte Bauamtsleiter Holger Koßwig. Etwa 2 000 Liter am Tag könnten so an die Oberfläche gepumpt werden, die die Tiere des Mannes – zum Beispiel Alpakas – versorgen sollen. Einwände gegen das Vorhaben haben weder Bauamt noch Gemeinderat, allerdings müsse das Windrad hochwasserangepasst gebaut werden. (SZ/ste)

