Mini verschwindet in der Grube

Radler fährt gegen Auto, Zeugen gesucht Radebeul. Am Samstag gegen 19.45 Uhr ist ein unbekannter Radfahrer gegen einen grauen Opel Zafira (Fahrer 45) auf der Meißner Straße gestoßen und vom Unfallort geflüchtet. Der 45-Jährige war in Richtung Coswig unterwegs und musste in Höhe des Netto-Marktes halten. Der Radfahrer wollte die Fahrbahn queren, prallte dabei gegen das Auto und verursachte einen Schaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Radfahrer machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Meißen entgegen.

Smart überschlägt sich. Wer hats gesehen? Zehren. Am vergangenen Mittwoch (19. Oktober) gegen 21.15 Uhr befuhr eine 26-Jährige mit einem Smart die B 6 aus Richtung Riesa in Richtung Meißen. Zwischen Obermuschütz und Zehren kam sie beim Befahren einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts ab und stieß gegen die Leitplanke sowie einen Baum. Dadurch geriet der Smart nach links, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Die 26-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zur konkreten Ursache machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Meißen oder unter der Rufnummer 0351 4832233 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.

Einbruch in Lkw Nossen. In der Nacht zum Sonntag gerieten zwei Volvo-Sattelzugmaschinen ins Visier von Dieben. Die Unbekannten hatten sich auf ein Firmengelände am Augustusberg begeben und die Türschlösser zu den Fahrerhäusern aufgebrochen. Anschließend versuchten sie, durch Manipulation an den Zündschlössern die Fahrzeuge zu starten. Dies gelang jedoch nicht. Angaben zur Schadenshöhe stehen noch aus.

Geschäfte aufgebrochen Riesa. Am Sonntagabend sind Unbekannte in zwei Geschäfte eines Einkaufsparks an der Straße Riesapark eingebrochen. Die Täter hebelten die Zugangstüren der Läden auf und durchsuchten die Räume. In der Folge stahlen sie eine unbestimmte Menge Bargeld und ließen einen Sachschaden von rund 4.000 Euro zurück.

Zusammenstoß Riesa. Sonntagabend gegen 18.30 Uhr war die Fahrerin (65) eines Ford Focus auf der B 6 im Riesaer Ortsteil Mautitz in Richtung Oschatz unterwegs und wollte nach links auf die B 169 abbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Renault Megane (Fahrer 40) zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

Baumbrand: Verdächtiger ermittelt Großenhain. Mitte September kam es zum Brand einer Weide nahe der Skaterbahn an der Carl-Maria-von-Weber-Allee. Durch die Feuerwehr musste der Brand gelöscht werden. Zudem musste der beschädigte Baum gefällt werden, wodurch auch Schäden an der Skaterbahn entstanden waren. Großenhainer Polizisten hatten die Ermittlungen in diesem Fall der Sachbeschädigung aufgenommen. Dabei geriet ein 17-Jähriger ins Visier der Ermittler. Er ist verdächtig, das Feuer und damit einhergehend die Sachbeschädigung verursacht zu haben. Im Zuge der noch laufenden Ermittlungen sowie der technischen Auswertung seines Handys wird zudem zu klären sein, ob der 17-Jährige für weitere Beschädigungen im Großenhainer Stadtgebiet in den vergangenen Wochen verantwortlich ist.

Parkplatzrempler, Zeugen gesucht Großenhain. Am Vormittag des 20. Oktobers beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen silberfarbenen Peugeot 309 auf einem Parkplatz am Großenhainer Topfmarkt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Peugeot entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.