Mini-Team mit Medaillenhoffnung Etienne Müller und Jan Schönberg starten bei der Deutschen Castingmeisterschaft in Iffezheim.

Etienne Müller (links) und Jan Schönberg starten am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft im Casting. © Dietmar Thomas

Die TG Westewitz/ESV Lok Döbeln hat sportlich bereits bessere Zeiten gesehen. Titel und Medaillen bei nationalen und internationalen Wettkämpfen waren an der Tagesordnung. Durchschnittlich fünf aktive Werfer bereiteten sich auf die Saisonhöhepunkte vor und gehörten in Deutschland stets zu den besten „Trockenanglern“. Geblieben sind davon mittlerweile zwei – Etienne Müller und Jan Schönberg – die sich aber zumindest für die am Wochenende in Iffezheim (Baden-Württemberg) stattfindende Deutsche Meisterschaft qualifiziert haben.

Nachdem Etienne Müller bei der Weltmeisterschaft in Bratislava (Slowakei), die im Juli ausgetragen wurde, zwar mit Mannschaftsbronze heimkehrte, leistungsmäßig aber absolut nicht sein Vermögen abrief, hofft TG-Trainer Ronald Schönberg, dass er bei der Deutschen Meisterschaft die Hacken zusammenknallt und sich nochmals steigern kann. „Wenn er sein Niveau abwirft, sieht es im Fünfkampf schon gut aus, auch wenn ein paar Gegner hochgerückt sind“, sagt Schönberg und fügt an: „Es wird nicht einfach, da er sehr hohes Niveau werfen muss. Aber das hat er auf alle Fälle drauf.“

Hoffnung schöpft der Limmritzer aus der Tatsache, dass Etienne im Vorjahr bei den Deutschen Meisterschaften jeweils Saisonbestleistungen warf und in der Altersklasse Jugend drei Deutsche Meistertitel, eine silberne und vier bronzene Medaillen holte. „Er hat sich weiterentwickelt und könnte es toppen. Drauf hat er es!“, so Schönberg, dessen zweites heißes Eisen im Feuer sein Sohn Jan ist. Der hätte in diesem Jahr durch sein Studium zwar nicht so viel trainieren können, aber er würde von seinen Reserven leben. „Eine Medaille traue ich ihm bei den U23-Junioren, bei denen es ein richtig starkes Starterfeld gibt, dennoch zu“, sagt Schönberg, der die Zukunft für seine Sportart in der Region als nicht besonders rosig ansieht.

Da Sachsen aus dem DAFV (Deutscher Angelfischerverband) ausgetreten ist, haben die Döbelner gar nicht mehr die Chance, sich über ihren Verein für Wettkämpfe zu qualifizieren. So starten sie, wie bereits vor mehreren Jahren, unter dem Deckmantel RV Fuhnetal und dem Verband Sachsen-Anhalt. „Man muss sich ja irgendwo organisieren, um das Startrecht wahrnehmen zu können“, sagt Schönberg, der nicht weiß, wie es weitergeht. „Es ist überall Schwund zu beklagen. Wo früher 60 Starter waren, sind es heute noch 25. Und da wir ohnehin nur eine Randsportart sind, ist es schwer, neue Werfer oder Werferinnen hinter dem Ofen hervorzulocken“, so der TG-Trainer, der mit seinen beiden verbliebenen Schützlingen zweimal in der Woche im Stadion Großbauchlitz trainiert.

Ab und an würden auch Interessenten beim Training vorbeischauen, doch wenn es beim Werfen nicht gleich klappt, wären die dann wieder weg. „Oft erscheint der Aufwand zu groß, wenn dann im Winter in der Technitzer Turnhalle trainiert wird, ist das schon zu weit“, sagt Schönberg enttäuscht, wirbt aber dennoch für seine Sportart: „Aber wer doch Interesse hat, der kann auf jeden Fall dienstags und freitags von 17.30 bis 19 Uhr beim Training vorbeischauen, wobei Casting in allen Altersklassen betrieben werden kann.“

zur Startseite