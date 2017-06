Mini-Riesenrad beim Dittersbacher Jahrmarkt

Der Dittersbacher Jahrmarkt kann in diesem Jahr mit einem Riesenrad aufwarten – wenn auch nur mit einer recht kleinen Variante. Das gebuchte Modell verfügt über vier Gondeln und hat einen Durchmesser von rund drei Metern. „Wir freuen uns trotzdem, dass wir den Schausteller verpflichten konnten“, sagte Dürrröhrsdorf-Dittersbachs Bürgermeister Jens-Ole Timmermann im Gemeinderat. Der Vertrag wurde kürzlich festgemacht. Im Großen und Ganzen werde der Aufbau des Jahrmarkts ähnlich wie im Vorjahr ausfallen. Neben Autoscooter, Berg- und Talbahn, und Kinderkarussell sei auch ein größeres Fahrgeschäft für die Jugend dabei. Änderungen gibt es bei der Gestaltung des in Richtung Schloss gelegenen sogenannten Maschinenmarkts. Die Aufstellung des Vereinszelts wird in diesem Jahr anders ausfallen, zudem wird die Landwirtschaftsausstellung auf diesen Teil des Geländes verlegt. Dadurch soll die Attraktivität steigen.

Ab sofort liegen die Autoaufkleber für den diesjährigen Jahrmarkt zur kostenfreien Abholung im Rathaus aus. Der 349. Dittersbacher Jahrmarkt steigt vom 25. bis 29. August. (SZ/dis)

