Mini-Paralympics erleben Neuauflage Bereits zum 16. Mal findet im Wilsdruffer Parkstadion die Mini-Paralympics statt.

Am 17. Mai gibt es die 16. Mini-Paralympics im Parkstadion in Wilsdruff. © Archivfoto: Andreas Weihs

Die Stiftung Leben und Arbeit Wilsdruff organisiert für den 17. Mai wieder die Mini-Paralympics. Die Sportveranstaltung für Kinder aus drei Förderschulen, zwei Grund- und zwei Oberschulen findet im Parkstadion statt. Unterstützt wird die Stiftung vom Kreissportbund und der Europäischen Schule für Ergotherapie Kreischa. Das Sportfest für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche erlebt dabei bereits die 16. Auflage. Etwa 130 Schüler werden teilnehmen.

Sie sollen in gemischten Mannschaften einen Parcours mit verschiedenen Stationen absolvieren. Die Sportarten sind so ausgewählt, dass die Kinder mit Handicap von den Grund- und Oberschülern unterstützt werden und am Ende eine gemeinsame Mannschaftswertung möglich ist. Vor allem aber geht es um einen Tag, in dem das Kennenlernen, gemeinsame Erleben und das gegenseitige Unterstützen im Mittelpunkt stehe, heißt es bei der Stiftung. Alle Teilnehmer bekommen zudem ein T-Shirt als Erinnerung, für die Verpflegung sorgen die Veranstalter. Dafür werden noch Sponsoren gesucht. Dafür hat die Stiftung ein Spendenkonto eingerichtet. (hey)

