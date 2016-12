Das Jahr 2016 in Wachau Mini-Markt rollt an Seit Jahren gibt’s in Lomnitz kein Geschäft mehr für Seife, Butter und Gemüse. Dann kümmerten sich die Einwohner.

Andrang vor dem Einkaufswagen: An der Lomnitzer Hauptstraße hielt im Mai erstmals ein rollender Mini-Markt. Schmied Mirko Jurisch (re.) hatte die Idee dazu. Vor einigen Jahren schloss der letzte Einkaufsmarkt im Ort. © Kristin Richter

Anfang Mai ein ungewohntes Bild in Lomnitz: Mitten im Ort an der Kreuzung Seifersdorfer Straße/Lomnitzer Hauptstraße treffen sich vor allem ältere Einwohner, meist mit Einkaufstaschen in der Hand und plaudern. Dabei hat vor drei Jahren der kleine Laden ein Stück weiter geschlossen. Seitdem gibt es in Lomnitz kein Geschäft mehr, in dem Joghurt, Butter, Waschpulver oder Gemüse zu bekommen sind. Seitdem bleibt den Einwohnern nur, nach Radeberg, Ottendorf oder einen anderen Nachbarort zu fahren und dort einzukaufen. „Das ist vor allem für die älteren, alleinstehenden Lomnitzer schwierig. Sie müssen sich in den Bus setzen oder jemandem einen Zettel mitgeben. Optimal ist das nicht“, sagt Cornelia Reuter. Sie ist Vorsitzende des Senioren-Clubs Lomnitz.

Ebenfalls unzufrieden mit der Situation ist der Lomnitzer Schmied Mirko Jurisch. „Ich habe täglich mit vielen Einwohnern zu tun. Seit der Schließung von Schlotters Mini-Markt vor mehr als drei Jahren ist die schlechte Einkaufssituation Gesprächsthema. Mir selber geht es ja auch so. Selbst für einen kleinen Einkauf muss man weit fahren“, sagt er. Ein Fernsehbeitrag brachte den Lomnitzer auf eine Idee. In der Sendung ging es um ein Unternehmen, das Dinge des täglichen Gebrauchs in einen Verkaufswagen lädt und damit dann über die Dörfer fährt. „Per E-Mail habe ich mich erkundigt, ob so ein Halt auch in Lomnitz möglich wäre“, erzählt der Handwerksmeister.

Viele Leute sind zum Wagen gekommen

Die notwendige Stellfläche hat Mirko Jurisch vor seiner Schmiede. „Die habe ich der Firma angeboten und es passte.“ Vor vierzehn Tagen einigte er sich mit „Pflug’s mobile Frische“ auf das Datum und die Uhrzeit. Jetzt hält einer der Wagen jeden Montag von 12.15 bis gegen 13 Uhr vor dem Haus Lomnitzer Hauptstraße 2. An einem Montag war die Premiere. „Mal sehen, wie viele kommen“, sagt Mirko Jurisch. Als dann die Gruppe immer größer wurde, ist er sichtlich erfreut. „Dabei haben wir das noch gar nicht groß bekannt gemacht. Außerdem ist heute eine Seniorenfahrt, sodass etliche ältere Einwohner nicht kommen können.“ Hannelore Mißbach und Gisela Lorenz sind schon zeitig zum Stellplatz gekommen. „Ich hoffe auf ein großes Angebot, aus dem ich auch mal auswählen kann“, sagt Hannelore Mißbach. Die andere Lomnitzerin ist hier, um Gemüse und Milchprodukte einzukaufen.

Als dann mit einigen Minuten Verspätung der Wagen hält und Verkäuferin Manuela Schindler an einer Seite die Bordwände hochgeklappt hat, ist das Staunen groß. „Was in so einen kleinen Wagen alles reinpasst“, sagt eine der Seniorinnen. Und wirklich, alles da: Konfekt, frische Melone, Eierlikör. Die Lomnitzer lassen sich nicht lange bitten. Schnell rufen sie der Verkäuferin ihre Wünsche zu: „Zweimal Katzenfutter, aber bitte verschiedene Sorten.“ „Haben Sie Eintopf in der Dose?“, „Ich möchte Frischkäse. Welche Sorten haben Sie denn?“ „Die Blumen dort nehme ich zum Geburtstag mit.“ Die Verkäuferin hilft sogar, die passenden Geldstücke aus dem Portemonnaie zu holen. Nach jedem Einkauf reicht sie eine Rabattkarte über die Ladentheke. Ist die voll gestempelt, gibt es einen Bonus. Manuela Schindler kann alle Wünsche erfüllen.

Termin muss sich einprägen

Sie ist sehr zufrieden. „Für das erste Mal sind das schon eine Menge Kunden gewesen. Jetzt muss sich der Termin bei den Bewohnern im Ort einprägen. Dann könnten es noch ein paar mehr werden. Sicher wird nicht jeder jede Woche herkommen“, sagt sie. Nach ihrer Erfahrung wird der Halt in Lomnitz funktionieren. „Ich glaube, der Bedarf ist da.“ Dutzende Orte steuert Manuela Schindler mit ihrem Wagen auf einer Tour an. „An jedem Tag ist jeder Wagen 150 bis 200 Kilometer unterwegs“, sagt sie. Elf Autos des Unternehmens rollen durch ganz Sachsen. Sie selber ist auf der Strecke durch Lomnitz Aushilfsfahrerin. „Normalerweise sitzt mein Kollege Rico Hanns am Steuer. Das ist seine Stammtour.“ Heute kann Mirko Jurisch sagen, die Idee hat sich bewährt. Jeden Montag kommen zahlreiche Einwohner zum rollenden Markt vor seiner Schmiede.

Der rollende Einkaufsmarkt stoppt jeden Montag von 12.15 bis gegen 13 Uhr, Hauptstraße 2 in Lomnitz, ausgenommen sind Feiertage.

