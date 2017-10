Mini-Kreisel kommt erst 2019 Der Testversuch in Bernbruch wird auch verschoben. Fehlende Baufirmen sind nicht der Grund.

An dieser Kreuzung soll ein Kreisverkehr entstehen. © Rene Plaul

Vor genau einem Jahr beschloss der Kamenzer Stadtrat einstimmig, dass an der Obi-Kreuzung in Bernbruch über kurz oder lang ein sogenannter Minikreisel gebaut werden soll. Die Stadt wollte mit der Errichtung eines provisorischen Kreisverkehrs aber erst einmal testen, ob eine solche Verkehrsführung an dieser Kreuzung überhaupt sinnvoll ist. Nun sind über zwölf Monate ins Land gegangen, aber von einem Umbau ist weit und breit nichts zu sehen. Das fiel auch SZ-Lesern auf. Warum ist hier immer noch nichts passiert? Nicht einmal der Testlauf? „Der Minikreisel sollte ursprünglich in diesem Jahr gebaut werden. Aufgrund der Medienverlegungen für das Daimler-Vorhaben musste der Testversuch bereits im vorigen Jahr ausgesetzt werden“, bestätigt Rathaussprecher Thomas Käppler auf Nachfrage. „Die Bauverwaltung hat sich dafür entschieden, den Test erst im kommenden Jahr zu starten und die dafür erforderlich finanziellen Mittel im Haushalt für das Jahr 2018 neu zu veranschlagen.“ Die Realisierung des Minikreisels – je nach Resultat – soll dann im Jahr 2019 erfolgen. Diese Entscheidung habe allerdings nichts damit zu tun, dass es keine Firmen für die Ausführung des Testversuches gibt, sondern dass hier sachliche Überlegungen vorliegen, die zu dieser Verfahrensweise führten. Die ursprünglich geplanten Mittel für den Testkreisel wurden übrigens in den Ausbau der Straßen Am Damm und Schillerpromenade umgelenkt.

