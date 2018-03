Mini-Falco gesucht Ein talentiertes Kind bekommt die Chance, im April in Dresden auf der Musicalbühne zu stehen.

Einmal auf der Bühne oder der Start in eine Musical-Karriere? © Zahlmann

Erlebt haben sie Falco mit Sicherheit nicht mehr. Vielleicht haben sie auch seine Musik noch nie gehört. Doch tanzen können die Kinder bestimmt! Die Macher von „Falco – Das Musical“ suchen für ihren Auftritt in der Dresdner Messehalle am 17. April ein extrovertiertes Tanztalent zwischen acht und zwölf Jahren. Mädchen oder Junge – ganz egal. Auf den Gewinner warten Proben mit dem Ensemble und der große Auftritt als Mini-Falco beim Intro-Song „Falco Superstar“.

Die Kandidaten können sich per Mail mit Einverständnis der Eltern sowie Fotos oder besser noch Videos direkt beim Veranstalter bewerben. Im Betreff sollte „Mini-Falco“ stehen, in der Mail unbedingt die Adresse und die Tourstadt. Am Ende entscheiden der Regisseur und die Choreographin. Am Veranstaltungstag gibt es dann ab etwa 16 Uhr Proben. Der Gewinner erhält für sich und seine Familie bis zu vier Ehrenkarten. Backstage wird das Kind eingekleidet, bekommt Snacks und Getränke und darf von einem Erziehungsberechtigten betreut werden.

Auch 20 Jahre nach seinem Tod ist Johann „Hans“ Hölzel alias Falco noch immer Kult. Nun lässt „Falco – Das Musical“ den „Falken“ wieder fliegen. Bildgewaltig, unterstützt durch schrille Tanzeinlagen, umrahmt von Projektionen und Original–Videosequenzen ist die Musical-Hommage eine tiefe Verbeugung vor dem österreichischen Genie und gewährt Einblicke in die Gedanken- und Gefühlswelt des Künstlers. Die größten Falco-Hits, von „Der Kommissar“ über „Jeanny“, „Out of the Dark“ bis zu seinem Welthit „Rock Me Amadeus“, werden live interpretiert. Die Tour geht durch 50 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. (SZ/hbe)

Mail an: falco@klauke-pr.de

zur Startseite