Minge leidet Dynamos Sportchef meldet sich nach den Ausschreitungen von Karlsruhe zu Wort – mit einer klaren Ansage an die Fans.

Er ist die personifizierte Sportgemeinschaft Dynamo, und Ralf Minge zeigt das auch – wie beim Aufstiegsspiel in Magdeburg. © R. Michael

Ein Jahr und gut vier Wochen sind seit dem Sonntag vergangen, der Ralf Minge lange verfolgt hat. Die Ausschreitungen von mitgereisten Fans beim Aufstiegsspiel in Magdeburg im April 2016 haben Dynamos Sportgeschäftsführer intensiv beschäftigt, viel mehr als bekannt geworden ist. Die SGD ist sein Verein. Auf Lebenszeit, wie Minge bei seiner Vertragsverlängerung im Februar sagte, fühlt er sich verbunden.

Nun aber die Vorfälle rund um das Spiel am Sonntag in Karlsruhe mit dem verstörenden Auftritt der selbst ernannten Football Army Dynamo Dresden und insgesamt 36 verletzten Sicherheitskräften. Wer Minge kennt, ahnt, wie sehr er leidet, wie er hadert und argumentiert – nach innen und außen. Und wer ihn nicht kennt, sollte sich die Aufzeichnung von „1953 – der Dresdner Fußballtalk“ ansehen. Minge ist sozusagen Überraschungsgast der Sendung am Dienstagabend, in der Coach Uwe Neuhaus auf die sportlich so erfolgreiche Saison zurückblicken soll. Doch die aktuellen Entwicklungen ändern den Programmablauf.

Zunächst spricht Minge, und das sichtlich betroffen. Er sei ganz einfach enttäuscht, sagt der 56-Jährige. Doch sein Blick zeigt, dass er deutlich untertreibt. An Klarheit lassen seine Aussagen kaum etwas vermissen, jedenfalls im Moment. „Grundsätzlich haben wir unsere Werte und Normen. Und unsere Grenzen. Ein No-Go ist, dass es verletzte Personen gibt. Es muss zwangsläufig damit zusammenhängen, dass da Handgreiflichkeiten waren, Böller und so weiter“, sagt Minge. Er betont, dass der Verein auf Hochtouren an der Aufklärung arbeite – und sich am Donnerstag öffentlich äußern will. Minge: „Ich trage für den Laden die Verantwortung, stehe zu den Konsequenzen, und wir lassen es nicht dahinplätschern und gucken, was kommt.“

Mit der Kriegserklärung, die die mitgereisten Fans dem Deutschen Fußball-Bund gemacht haben, kann Minge nichts anfangen: „Der DFB ist der Dachverband und wir tun gut daran, uns zu arrangieren.“

Auch Neuhaus wirkt sehr nachdenklich: „Das ist überhaupt nicht zu tolerieren, ich habe mich richtig geschämt dafür. Das muss ich wirklich sagen“. Und er erklärt aus Sicht der Mannschaft: „Den Böllerschlag haben wir mitbekommen. Das war eine riesige Druckwelle – und auch ein Schock. Aber alles, was sich vorher und danach abgespielt hat, darüber sind wir gar nicht informiert gewesen.“ Neuhaus hat auch eine gute Nachricht: Stefan Kutschke, der im Spiel ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt und in ein Karlsruher Krankenhaus gebracht wurde, kann vielleicht schon an diesem Freitag nach Dresden zurückkehren.

