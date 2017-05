Minge droht Dynamo mit Rücktritt Der Sportchef und sein Verein werden konkret. Nach den Vorfällen von Karlsruhe schränkt Dynamo vor allem die Rechte der Ultras ein.

Dynamo Dresdens Sportchef Ralf Minge bei der Pressekonferenz zur Reaktion auf das Verhalten der Fans. © Christian Juppe

Gut eine Woche ist nach dem Aufmarsch in Karlsruhe vergangen, als rund 2 000 Dynamo-Fans dem Deutschen Fußball-Bund den Krieg erklärten. Und geht es nach den Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten, dann soll dies die letzte derartige Aktion gewesen sein. „Wir werden unseren Fans empfehlen, künftig nicht mehr an solchen Fanmärschen teilzunehmen“, sagt Michael Born, Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer, bei der als Aufarbeitung der Vorfälle erklärten Pressekonferenz am Montagmittag.



Der Raum ist deutlicher voller besetzt als gewöhnlich, das Interesse ist riesig. ARD und ZDF sind mit eigenen Kamerateams gekommen - mit dem Fokus auf die Vereinsspitze, die zunächst einmal versucht, die Vorfälle aus der eigenen Sicht darzustellen. Dynamo-Präsident Andreas Ritter macht dabei deutlich, dass es sich beim Zünden von Pyrotechnik beim Fanmarsch, dem Stürmen der Einlasskontrollen und auch den Übergriffen auf einen Versorgungsstand im Stadion keinesfalls um eine neue Dimension handelt. „Solche Vorfälle hat es alle schon gegeben“, sagt Ritter, und er distanziert sich insbesondere von der Kriegsbemalung und Kriegsrhetorik der selbsternannten „Football Army Dynamo Dresden“, die am 14. Mai durch Karlsruhe marschierte.



„Unsere Farben sind immer noch Schwarz-Gelb. Wir werden in keinen Krieg ziehen gegen unseren Verband. Wir erklären auch ganz deutlich, dass wir Gewalt gegen Menschen ablehnen und das keinesfalls akzeptieren werden“, sagt Ritter. Tags zuvor bei Dynamos letztem Heimspiel ist er dafür vom K-Block noch niedergepfiffen worden. Im stickigen Stadionraum aber herrscht Stille - und ein Stück weit auch Betroffenheit, als Ralf Minge spricht.



Dynamos sportlicher Geschäftsführer lässt keinen Zweifel aufkommen, wie sehr ihn die Vorfälle belasten. Lieber würde er jetzt mit Torjäger Stefan Kutschke über eine Vertragsverlängerung verhandeln. „Man sitzt hier und hat ganz einfach ein Scheißgefühl. Es liegt ein großer Schatten auf der Saison“, sagt er, spricht von drei sportlich wie wirtschaftlich überaus erfolgreichen Jahren und wird in Richtung der vielschichtigen, unterschiedliche Interessen verfolgenden aktiven Fanszene deutlich. „Wir haben ein großes systemisches Gebilde vorliegen, dass sich nicht durch wirtschaftliche und sportliche Erfolge lösen lässt“, meint Minge.



Und dann wird er konkret: „Wir als Verein, aber auch ich persönlich, stoßen an unsere Grenzen: juristisch, aber auch menschlich. Das Zusammenspiel mit den Verbänden, der Polizei, aber auch mit der Politik muss intensiviert werden“, sagt Minge, ehe er mit Rücktritt droht: „Ich stehe zu meiner Verantwortung, und ich lasse mich auch daran messen. Ich bin angetreten, den Verein weiterzuentwickeln. Wenn wir keinen Schritt weiter kommen, muss man irgendwann auch die persönlichen Konsequenzen ziehen.“



Darüber hinaus verkündet sein Geschäftsführer-Kollege acht Konsequenzen, die der Verein nach den Vorfällen beim letzten Saison-Auswärtsspiel zieht. Demnach wird es ab der neuen Saison „bei entsprechenden Spielen“, so sagt Born das, über ein Voucher-System nur noch personalisierte Tickets, die auswärts direkt vor dem Stadion angeholt werden müssen, geben. Den Ultras Dynamo werden zudem die Auswärtsdauerkarten für die neue Saison entzogen.



Weiterhin will Dynamo rechtskräftig ermittelte Täter rigoros aus dem Verein ausschließen und einen weiteren hauptamtlichen Mitarbeiter einstellen, der sich ausschließlich um sicherheitsrelevante Themen bei Auswärtsspielen kümmert. Schließlich kündigt der Verein an, auch auswärts die Einlasssicherung zu organisieren, „dass es nicht möglich ist, Ordner zu überrennen und verbotene Gegenstände ins Stadion zu bringen“. Dafür wird auf Auswärtstickets einen Sicherheitszuschlag von zwei Euro erhoben. Sollte es erneut Übergriffe auf Cateringstände geben, soll die Versorgung eingestellt werden. Den gastgebenden Vereinen zahlt Dynamo einen finanziellen Ausgleich. „Wir haben die Maßnahmen getroffen, weil wir der Überzeugung sind, dass sie uns wirklich weiterhelfen“, sagt Born.



Ein wichtiges Anliegen ist den Verantwortlichen der Dialog - mit den eigenen Fans, aber auch den Entscheidungsträgern in Verbänden, der Politik und auch der Polizei. „Das ist die Botschaft, die wir nach außen senden wollen: Die Vereine allein werden es nicht richten“, betont Präsident Ritter, und er sagt: „Immer wenn Ausschreitungen von unseren Fans durchgeführt wurden, hat der Verein auch Strafen ausgesprochen. All das, was im Rahmen unserer Möglichkeiten stand, auch finanziell, haben wir getan. Wir haben aber auch immer darauf hingewiesen, dass es nicht allein geht. Wir brauchen die Unterstützung von der Polizei und auch der Politik. Es muss ein Zusammenspiel geben zwischen den beteiligten Stellen. Zumal wir feststellen müssen, dass es kein Phänomen allein von Dynamo Dresden ist.“

Diese Maßnahmen will Dynamo Dresden ergreifen zurück 1 von 9 weiter 1. Personalisierter Ticketverkauf bzw. Voucher-Lösung: Die Karten für Auswärtsspiele werden ausschließlich online an Vereinsmitglieder verkauft beziehungsweise am Spielort nach Vorlage eines Ausweisdokuments ausgegeben. Damit soll die Ticketweitergabe an Dritte erschwert werden. Die Weitergabe von personalisierten Tickets führt zu einem Vereinsausschlussverfahren. Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt ausschließlich nach vorheriger Absprache mit dem gastgebenden Verein. Damit soll sichergestellt werden, dass Dresdner Fans die Maßnahme nicht durch den Kauf von Karten für den Bereich der Heimmannschaft unterlaufen. 2. Vereinsausschluss: Wegen Fehlverhalten bei Dynamo-Spielen rechtskräftig verurteilte Vereinsmitglieder werden aus dem Verein ausgeschlossen, wenn dem Verein über das Urteil eine Information vorliegt. 3. Zusätzlicher Mitarbeiter: In der Abteilung Organisation wird eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen, die ausschließlich alle sicherheitsrelevanten Themen bei Auswärtsspielen abdeckt. 4. Einlasssicherung: Dynamo Dresden wird gastgebende Vereine bei der Vorbereitung der Spiele beratend unterstützen, um Gästeeinlässe möglichst wirkungsvoll abzusichern – beispielsweise mit Vereinzelungsanlagen und Absperrgittern – und nach Absprache und Zustimmung des gastgebenden Vereins sowie der Sicherheitsträger geeignete Maßnahmen gegebenenfalls auch eigenständig umsetzen. Die SGD wird bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) darüber hinaus anregen, erhöhte Anforderungen zur Absicherung von Einlässen für Gästeblöcke in den Lizenzierungsbestimmungen für die 1. bis 3. Liga zu verankern. 5. Sicherheitszuschlag auf Auswärtstickets: Bei allen Auswärtsspielen wird zur Umsetzung der unter 1. und 4. genannten Maßnahmen sowie zur Verstärkung des Ordnungsdienstes ein Sicherheitszuschlag von zwei Euro pro Karte erhoben. 6. Kein Catering: Kommt es im Rahmen von Auswärtsspielen zu Verfehlungen, wird die SGD beim nachfolgenden Auswärtsspiel oder auch darüber hinaus dem gastgebenden Verein empfehlen, das Catering nicht zu öffnen. In solchen Fällen wird die SGD eine Entschädigung für entgangene Erlöse anbieten und eigenständig eine Versorgung mit alkoholfreien Getränken gewährleisten. Der Verein wird die daraus entstehenden Zusatzkosten über eine weitere Erhöhung des Sicherheitszuschlages kompensieren. 7. Streichung Auswärtsdauerkarten: Die „Ultras Dynamo“ erhalten für die Saison 2017/18 keine Auswärtsdauerkarten (AWDK). Zur Saison 2018/19 wird über die Ausgabe der AWDK an „Ultras Dynamo“ neu entschieden. 8. Reduzierung Ticket-Kontingent: Das für die Dresdner Fans bei Auswärtsspielen zur Verfügung stehende Gästeticketkontingent wird reduziert beziehungsweise nicht abgenommen, wenn das nach Einschätzung von Sicherheitsträgern und gastgebendem Verein zu einer Erhöhung der Sicherheit beiträgt. 9. „Dresdner Fußballdialog“: Die SGD wird einen regelmäßigen Runden Tisch anbieten, an dem Vertreter von DFB, DFL, Politik, SG Dynamo Dresden und Fanszene zusammenkommen.

