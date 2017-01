Mindestlohn spaltet die Lausitz Nicht jeder in Weißwasser findet die Erhöhung gut. Denn sie bedeutet nicht unbedingt mehr Geld – ein haariges Problem.

Im Friseursalon am Boulevard in Weißwasser wird der neue Mindestlohn bereits seit Dezember gezahlt. Dafür sind die Preise für die Arbeit von Azubi Lysann Firl und Friseurin Janine Klotz (von links) angepasst worden. Ein Großteil der Kunden versteht das. © André Schulze

Trotz der ungewohnten Haltung legt die Kundin den Kopf entspannt in das Waschbecken nach hinten. Frisörin Janine Klotz greift zu den blauen Gummihandschuhen und sucht schon nach der optimalen Wassertemperatur. Waschen, schneiden, föhnen. Alles wie gehabt. Doch an der Kasse stutzen vielen Kundinnen. Hat das bewährte Pflegeprogramm im letzten Jahr nicht weniger gekostet? Hat es. Der Grund für den ganz richtig diagnostizierten Preisanstieg ist der neue Mindestlohn. Den legen viele Betriebe auf die Kunden um.„Wir haben die Regelung bereits zum 1. Dezember eingeführt“, erklärt Susann Lill, Geschäftsführerin von „Ihr Friseur“. Zu der Kette gehören sechs Salons zwischen Rietschen und Cottbus mit insgesamt 35 Mitarbeitern. Drei Filialen warten in Weißwasser auf Kunden. Die regieren unterschiedlich auf die höheren Preise. Ein Großteil der Kunden zeige viel Verständnis, sagt Susann Lill.

Zwei Jahre nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns ist dieser zum Jahresbeginn angehoben worden. Um 34 Cent auf nun 8,84 Euro pro Stunde. Für die von der Regelung betroffenen Unternehmen der Region ist das eine erneute Herausforderung, wirkt sich die Anhebung des Mindestlohns doch zumeist auf das gesamte Lohngefüge aus. Entsprechend kritisch wird die Entwicklung in bestimmten Branchen gesehen. Auch bei den Arbeitnehmern. Viele werden nach der Erhöhung anders besteuert und haben am Ende weniger in der Tasche als vorher.

Dabei gibt es trotz Mindestlohn noch Branchen, in denen der Verdienst unter diesem Wert liegt. Zum Beispiel bei Landwirten. Diese haben vor rund zwei Jahren in einen Tarifvertrag eingewilligt, um ein bisschen Zeit bei der Einführung des Mindestlohnes in ihren Betrieben zu gewinnen. „Schließlich ist es bei uns nicht so wie bei den Friseuren“, skizziert der Geschäftsführer des Oberlausitzer Bauernverbandes, Rainer Peter. „Wenn dort die nächste Stufe des Mindestlohnes eintritt, dann werden auch die Haarschnitte teurer. Bei uns geht das eben nicht – wir sind bei Milch, Fleisch und Getreide von Marktpreisen abhängig und können Mehrkosten nicht einfach draufsatteln wie in anderen Branchen.“ Deshalb gilt für alle Landwirtschaftsbetriebe seit Beginn dieses Jahres nicht schon der volle Satz von 8,84 Euro pro Stunde – sondern es werden mit einem Satz von 8,60 Euro insgesamt 24 Cent weniger pro Stunde fällig. Mit dem nächsten Schritt, der bereits zum November dieses Jahres ansteht, schießt der Tarifvertrag dann sogar über den gesetzlichen Mindestlohn hinaus: 9,10 Euro stehen allen Mitarbeitern dann mindestens zu. Allerdings ist dieser bessere Wert nicht von Dauer. Denn im Tarifvertrag ist auch festgelegt, dass schon zwei Monate später, mit Jahresbeginn 2018, der Stundenlohn wieder fällt: „Im Tarifvertrag ist festgeschrieben, dass ab 2018 der gesetzliche Mindestlohn gilt und der liegt dann wieder tiefer bei 8,84 Euro“, erklärt Rainer Peter. Eine unglückliche Fügung, findet er.

Die Erhöhung des Mindestlohns sorgt aber auch aus einem anderen Grund für Kritik. So erklärt ein Unternehmer aus der Region, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, dass manch einer seiner Angestellten nun weniger raus habe als zuvor. Denn durch die Anhebung des Mindestlohns seien diese in eine höhere Steuerklasse gerutscht, was gleichbedeutend mit höheren Abgaben ist. So landet trotz höherem Verdienst am Ende weniger Geld auf dem Konto. Dabei könne man das auch anders regeln und zusätzlich zu dem Grundgehalt auch Gutscheine zum Tanken oder Ähnliches gewähren. Damit wäre den Leuten mehr geholfen, so der Unternehmer. Die Regelung zum Mindestlohn lasse das aber nicht zu.

Nicht betroffen von den Diskussionen um den Mindestlohn sind die Gebäudereiniger. Zumindest wenn sie tariflich gebunden sind. „Wir zahlen den Tariflohn und der liegt über dem Mindestlohn“, heißt es aus einer Weißwasseraner Firma für Gebäudereinigung, die nicht namentlich genannt werden will. Für Arbeitskräfte im Bereich Innen- und Unterhaltsreinigung liegt dieser im Osten bei 9,05 Euro. Von der Mindestlohnerhöhung seien in dieser Branche deshalb höchstens kleinere Betriebe betroffen, die nicht tariflich gebunden seien.

Bei der Handwerkskammer Dresden (HWK) und der Industrie- und Handelskammer Dresden (IHK) beobachtet man die Entwicklung jedoch aufmerksam. „Wir gehen nicht davon aus, dass die Erhöhung des Mindestlohnes unmittelbare Auswirkungen haben wird“, teilt Carolin Schneider von der HWK Dresden mit. Dies betreffe sowohl den Landkreis Görlitz als auch den gesamten Kammerbezirk Dresden. Allerdings sei bereits die Einführung des Mindestlohns vor zwei Jahren in bestimmten Branchen und Regionen, wie beispielsweise in Grenznähe, für die Unternehmen ein Kraftakt gewesen. Zumal die Betriebe auch im Wettbewerb mit polnischen Unternehmen stünden, wo ein Mindestlohn von etwa 428 Euro im Monat gelte.

Unter den Mitgliederunternehmen der drei sächsischen IHK in Dresden, Chemnitz und Leipzig wird die Lage pessimistischer bewertet. Von 2700 befragten Firmen halten 58 Prozent die Anhebung für wirtschaftlich nicht tragbar, teilt Lars Fiehler, Geschäftsführer Standortpolitik und Kommunikation der IHK Dresden, mit. Für viele Betriebe sei schon der Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro ein Beschäftigungs- und Investitionshemmnis gewesen. „Bislang wurde zwar auch durch die gute konjunkturelle Lage ein Beschäftigungsabbau in der befürchteten Höhe vermieden, bei 29 Prozent der Befragten kam es jedoch nach eigenen Angaben zu Entlassungen.“ Viele betroffene Unternehmen hielten sich zudem bei Neueinstellungen und bei Investitionen (je 39 Prozent) zurück, verminderten Sonderzahlungen (33 Prozent) und die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten (32 Prozent), so Lars Fiehler.

Viele der Anpassungsmaßnahmen, die dazu geführt haben, dass es nicht zu den befürchteten, negativen Beschäftigungseffekten gekommen ist, könnten allerdings nicht ohne Weiteres fortgesetzt werden.

