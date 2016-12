„Mindestlohn? Das wäre schön!“ Der Elbetierpark Hebelei hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Für Chef Andreas Näther und sein Team gibt es keine Pause.

Sven Näther beim Füttern der Esel. Die sind ein Publikumsmagnet im Elbetierpark Hebelei. Erst im November wurde ein Fohlen geboren. Insgesamt können in dem Tierpark rund 200 Tiere beobachtet werden. Er ist täglich von 10 Uhr bis Eintritt der Dunkelheit geöffnet. © Jürgen Müller

Seit 2009 betreibt der 41-jährige Sven Näther aus Lommatzsch den Elbetierpark Hebelei, den er von der Gemeinde Diera-Zehren übernahm. Dass es so schwierig werden würde, hätte er nicht gedacht.

Herr Näther, was machen Sie eigentlich zu Silvester?

Da werde ich ein bisschen mit meinen Eltern feiern, denn mein Vater hat am 31. Dezember Geburtstag. Doch allzu lange wird die Feier nicht gehen. Am nächsten Morgen muss ich wieder zeitig raus. Die Tiere fordern ihr Recht, die haben keine Feiertage.

Auch Weihnachten war der Tierpark geöffnet, wie war die Resonanz?

Nicht so gut. Es lag vor allem am Wetter, es war ja regnerisch und windig. Dabei hatten wir gehofft, ein bisschen die schlechten Besuch in den Herbstferien wettmachen zu können. Auch ansonsten lief Weihnachten vieles schief.

Was denn?

Wir hatten einen Stromausfall durch einen Defekt am Sicherungskasten. Über die Feiertage haben wir uns so durchgemogelt, denn einen Notdienst an einem Feiertag zu bestellen, dass können wir uns nicht leisten. Durch den Wind hat es auch die Plane über dem Notquartier für die Störche weggeweht.

Der Tierpark hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Heißt das, dass Sie ebenso oft im Einsatz sind?

Na ja, nicht ganz. Fünf Tage Urlaub im Jahr gönne ich mir schon. Ansonsten bin ich praktisch ständig im Tierpark. Das Problem ist nur, wenn Mitarbeiter am Wochenende arbeiten, haben sie in der Woche frei und fehlen dann. Außerdem bin ich der Einzige, der einen Führerschein hat, muss jeden Tag das Futter rankarren.

Produzieren Sie das nicht selbst?

Nein. Zwar versorgen wir uns im Sommer selbst mit Gras von den Elbwiesen, doch Heu zu machen, es regelmäßig zu wenden und einzulagern, dazu fehlt es an Mitarbeitern. Und selbst dann wäre es teurer, als das Futter beim Bauern zu kaufen. Das Problem ist für uns der Mindestlohn.

Inwiefern?

Seit 2009, als ich den Tierpark übernahm, haben sich die Futterpreise mehr als verdoppelt, auch ein Ergebnis des Mindestlohnes. Wir haben mehr Ausgaben, aber weniger Einnahmen, müssen aber den Festangestellten Mindestlohn zahlen. Da bleibt dann kein Geld mehr für Rücklagen, für dringend notwendige Reparaturen, von Neuinvestitionen will ich gar nicht reden.

Zahlen sie sich selbst Mindestlohn?

Schön wär´s. Wenn ich alle Stunden zusammenrechne, die ich im Tierpark arbeite, und dann das dagegensetze, was ich mir selbst als Lohn zahle, dann bin ich deutlich unter dem Mindestlohn.

Der Tierpark ist also nur durch gnadenlose Selbstausbeutung zu betreiben?

So ist es, leider. Ich muss es mal ganz deutlich sagen: Wenn wir den Tierpark weiterbetreiben wollen, wie er jetzt ist, wird das längerfristig nicht möglich sein, wenn nicht mehr Unterstützung durch die Öffentlichkeit kommt.

Sie könnten die Preise erhöhen.

Darüber habe ich nachgedacht, es wird nicht anders gehen. Für Kinder sollen die Preise bleiben, bei Erwachsenen wird es aber eine Erhöhung geben müssen.

In guten Zeiten hat der Tierpark jährlich 30 000 Besucher im Jahr. War 2016 ein gutes Jahr?

Es fing gut an, durch den milden Winter begann die richtige Saison ja schon im Februar. Dann wurde es leider schlechter. Vor allem in den Sommer- und Herbstferien kamen weniger Besucher als erhofft.

Was tun Sie dagegen?

Wir haben Werbung auf einem Bus im Raum Döbeln und eine Flyeraktion gestartet. Viele Besucher haben mir gesagt, dass sie wegen der Flyer zu uns gekommen sind, das war also ein Erfolg. Doch andererseits müssen wir auch die Leute bezahlen, welche die Flyer verteilen. So haben wir das letztlich wieder eingestellt.

Hatten Sie es sich schwer vorgestellt, als sie den Tierpark übernahmen?

Wissen Sie, es gibt viele Leute, die ganz viel reden, aber keiner von denen hat den Mut, selbst etwas in die ›Hand zu nehmen. Ich bin da anders. Natürlich war mir klar, dass es sehr viel Arbeit geben wird. Aber die Hochwassersituation habe ich total unterschätzt. Vielleicht hat man mich auch absichtlich nicht darauf hingewiesen.

Die Gemeinde hat Sie anfangs fünf Jahre lang mit 5 000 Euro jährlich unterstützt. Wie sieht es jetzt mit Hilfen aus?

Das ist noch so ein wunder Punkt. Meine Erwartungen waren höher. Oft lässt man uns im Regen stehen. Ich denke an ein defektes Erdkabel im vorigen Jahr. Um Kosten zu sparen, haben wir den Graben selbst geschachtet. Das Kabel kostete uns 100 Euro pro Meter, das haben wir alles selbst bezahlen müssen, obwohl das Grundstück der Gemeinde gehört.

Am 1. Januar gab es immer einen Neujahrsempfang mit Führungen. Auch 2017?

Natürlich. Und weil am Montag noch Ferien sind, wiederholen wir das noch mal. Für jeden Besucher gibt es ein Glas Sekt und ab 14 Uhr Führungen durch den Tierpark.

Das Gespräch führte Jürgen Müller.

