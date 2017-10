Mindestens zweimal je Woche Einsatz Seit 25 Jahren ist Eckhard Häßler Wehrleiter in Weinböhla. Zwei wichtige Gründe veranlassten ihn dazu.

Gut ausgerüstet: Für Weinböhlas Wehrleiter Eckhard Häßler ist eine ordentliche Technikausstattung genauso wichtig wie die Einsatzbereitschaft der Kameraden. © Norbert Millauer

Feuerwehrautos sind Faszination für fast jedes Kind. Während die meisten seiner Kameraden bereits im Jugendalter mit der Wehr in Berührung kamen, stieg Eckhard Häßler mit Mitte 20 erst spät bei der freiwilligen Feuerwehr ein. „Dann wurde ich infiziert“, sagt er. Vor wenigen Tagen wählten die Kameraden den 59-Jährigen zum sechsten Mal in Serie zum Weinböhlaer Wehrleiter. Für weitere fünf Jahre steht der stellvertretende Kreisbrandmeister – seine zweite Funktion – nun an der Spitze. „Dann habe ich das 30 Jahre gemacht. Danach ist Schluss“, sagt Eckhard Häßler bestimmt. In dieser Zeit hat er unter anderem den kompletten Um- und Anbau des Gerätehauses begleitet.

Kaum ist Eckhard Häßler für ein SZ-Gespräch im Gerätehaus eingetroffen, müssen noch schnell ein paar organisatorische Dinge mit einem Kameraden besprochen werden. „Irgendetwas liegt immer an“, sagt der Wehrleiter. Damit sich die Arbeit nicht anhäuft, geht der Technische Leiter bei der Coswiger Elbtal Plastics GmbH fast jeden Tag für zumindest ein paar Minuten in sein zweites Büro im Gerätehaus, um E-Mails und die Post zu checken. Für ein anderes Hobby bleibt da keine Zeit mehr. „Wenn die Familie nicht mitspielen würde, ginge das alles nicht“, sagt er.

Seine Aufgabe als Wehrleiter ist die „Leistungsfähigkeit der Feuerwehr zu gewährleisten.“ So steht es im Vertrag. Dazu gehört beispielsweise die Organisation der Ausbildung der Kameraden und der Dienste. Auch müssen Ausrüstung und Technik immer einsatzbereit sein. Denn vom Eintreffen eines Notrufes bis zum Beginn des Einsatzes vor Ort dürfen laut sächsischem Gesetz nur 13 Minuten vergehen. Nach Feierabend, an Wochenenden und Feiertagen sei dies überhaupt kein Problem, sagt der Wehrleiter. Doch tagsüber schon. „Wir sind bisher immer in notwendiger Stärke ausgerückt.“

Trotzdem: „Nicht jeder Arbeitgeber ist erfreut, wenn beispielsweise zwei der vier Angestellten von einer Minute auf die andere die Arbeit liegen lassen und für ein bis zwei Stunden verschwinden.“ Zwar bekämen die Firmen den Arbeitsausfall finanziell von der Kommune ersetzt, aber das hilft nicht immer weiter, gerade in kleineren Unternehmen. Hier ist die Politik gefragt, meint der Wehrleiter.

Etwa zweimal pro Woche müssen die Kameraden im Durchschnitt ausrücken. Sei es zu technischen Hilfeleistungen wie Verkehrsunfällen, Türöffnungen oder Bäume von der Straße räumen oder zu Brandeinsätzen. Aber die werden immer weniger: „Deutschlandweit sind zwei Drittel aller Einsätze technische Hilfeleistungen.“ In diesem Jahr wurde die Weinböhlaer Wehr bisher 60-mal alarmiert. „Nach unserer Erfahrung werden es 2017 somit insgesamt 80 Einsätze.“ 2016 waren es 100. Durchschnittlich müssen die Kameraden 75 bis 100-mal im Jahr ausrücken.

Insgesamt 98 Kameraden, unter ihnen 51 im aktiven Dienst, leitet Eckhard Häßler an. Acht Fahrzeuge stehen zur Verfügung: sechs eigene und zwei größere vom Landkreis Meißen, die sich eine Kommune allein nicht leisten kann. „Die brauchen wir bei Großeinsätzen. Voriges Jahr hatten wir beispielsweise mehrere“, erzählt Eckhard Häßler.

Mit der Nachwuchsgewinnung hat die Weinböhlaer Wehr zum Glück keine Probleme. Im Gegenteil. Der Jugendfeuerwehr bis 18 Jahre gehören 22 Kinder und Jugendliche an. „Wir könnten sogar zwei Jugendgruppen aufmachen.“ Aber für die Organisation und Betreuung fehlen die Kapazitäten. In der Bambinigruppe sind zehn Sechs- bis Zehnjährige Mitglied.

Als sich Eckhard Häßler vor 25 Jahren das erste Mal zur Wahl stellte, war das keine Eigeninitiative. „Ich wurde gefragt und brauchte zwei Tage Bedenkzeit.“ Dass er inzwischen so lange diesen Posten begleitet, dafür gibt es zwei ganz gute Gründe. Zum einen habe er eine funktionierende Feuerwehr, mit guten Stellvertretern und Gruppenzugführern. Die Arbeit sei gut aufgeteilt. „Und die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung ist sehr gut. Die gibt es in dieser Form nicht gleich wieder“, betont der Wehrleiter und ergänzt: „Wenn das nicht immer so gewesen wäre, hätte ich sicher mal das Handtuch geworfen.“

