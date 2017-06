Mindestens eine Linde muss weg Die Säge heult während der Schulhofgestaltung. Ob weitere Bäume auf dem Lindenplatz fallen müssen, ist noch ungewiss.

Die rechte dieser beiden Linden auf dem Schulhof der Leisniger Oberschule wird bei den Gestaltungen im Sommer gefällt. Aus ihr musste immer viel Totholz herausgeschnitten werden. Durch ein Faulloch dringen Wasser und Frost ein, richten von innen Schäden an. Die Linde nebenan sieht gut aus. Aber auch sie weist solche Schäden schon auf. © Dietmar Thomas

Steffen Holz kennt sie alle: Gut 3 000 – in Worten dreitausend – Bäume schaut er sich allein in Leisnig und den „alten“ Ortsteile zweimal im Jahr genauer an. Steffen Holz ist der Chef der Stadtgärtnerei und gehört der kleinen Baumschutzkommission an, die es in Leisnig noch gibt. Daher ist er für Donnerstag zur Sitzung des Technischen Ausschusses eingeladen. Dort soll er im nichtöffentlichen Teil sein Urteil über den Gesundheitszustand der Bäume am Lindenplatz abgeben. Einer war in der vergangenen Woche nach einer Windböe auf ein Privatgelände gestürzt. Personen wurden nicht verletzt. Trotzdem fragt sich Bürgermeister Tobias Goth (CDU): Muss man sich nun immer Sorgen machen, dass per Zufall etwas passiert?

Eine Antwort darauf erhofft er sich von Steffen Holz. Bekannt ist in der Verwaltung schon, dass über den Lindenplatz eine immer noch ausgasende Gasleitung verläuft. Das schadet der Erde und den Bäumen, die auf diesem Gelände stehen. Nicht zuletzt deshalb sind einige Linden schon gefällt worden. Ob das nun vorsorglich mit anderen Bäumen an dieser Stelle passieren soll, „darüber wollen wir uns in Ruhe unterhalten“. Damit begründete der Rathauschef, weshalb das zunächst hinter verschlossenen Türen passiert. Die Räte seien sich der Brisanz des Themas sehr wohl bewusst. Bislang habe das Fällen von Bäumen immer Protest hervorgerufen. Auf der anderen Seite stünden die Leisniger, die fordern, zu handeln, ehe Schlimmeres als in der vergangenen Woche passiert.

Steffen Holz’ Ausführungen sollen den Räten helfen, auch darüber zu befinden, wie bei der Neugestaltung des Lindenplatzes vorgegangen werden sollte. Die Bauarbeiten sind für 2019 geplant und werden aus dem Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ bezuschusst. Dafür müssen im nächsten Jahr die Planungen starten – und dafür benötigt der Architekt selbstredend Vorgaben und Wünsche.

Fest steht derweil schon, dass eine der beiden Linden unterhalb der Treppenanlagen auf dem unteren Schulhof der Oberschule gefällt wird. Das passiert im Zuge der Neugestaltung der Flächen in diesem Sommer. Planer Olaf Weidauer hat schon einmal mit der Unteren Naturschutzbehörde Kontakt aufgenommen und sich über diesen Baum verständigt. „Er ist krank“, begründet er.

Das bestätigt Steffen Holz. Allerdings hat er von den Fällabsichten selbst noch nichts gehört. Er schätzt, dass die Bäume an dieser Stelle genauso alt sind wie die meisten Linden im Umfeld: zwischen 60 und 70 Jahre. An einigen Bäumen hat er Faullöcher festentdeckt. Dort dringen Wasser und Frost ein, der Baum wird innen geschädigt. An dem, der gefällt werden soll, mussten in den vergangenen Jahren immer wieder tote Äste ausgesägt werden. „Auf dem Schulhof müssen wir besonders hinschauen, damit niemand von den Schülern oder Lehrern durch herabstürzende Äste verletzt wird“, so Steffen Holz. Andere Bäume auf dem Schulhofgelände haben in den zurückliegenden Jahren eine Kronenbehandlung erfahren. Dafür muss jedes Mal eine Fachfirma engagiert werden, die entsprechende Technik mitbringt.

Uwe Reichel, Baumfreund und inzwischen Chef des Leisniger Heimatvereins, tut sich schwer mit dem Gedanken, die Linde aufzugeben, nur weil sie alt und krank ist. Er befürchtet sogar, dass auch der benachbarte Baum kein langes Leben mehr hat, wenn nebenan eine Asphaltlaufbahn und ein befestigter Basketballplatz angelegt werden. Doch dafür könnte es noch einen anderen Grund geben. „Dieser Baum sieht zwar noch gut aus“, bescheinigt der Stadtgärtner. „Doch auch an ihm habe ich oben schon ein Faulloch entdeckt.“

