Mindestens 20 Islamisten in Bundeswehr enttarnt

Der Militärische Abschirmdienst (MAD) hat laut Medienberichten mindestens 20 Islamisten in der Bundeswehr entdeckt. Darüber hinaus würden 60 Verdachtsfälle verfolgt, teilte der Militärnachrichtendienst mit. In „islamistischen Kreisen“ werde der Dienst in der Bundeswehr befürwortet, um den Umgang mit Waffen zu erlernen. Es bestehe die Besorgnis, „dass gewaltbereite Extremisten der Propaganda Folge leisten“. Die Bundesregierung hatte bereits Ende August eine Änderung des Soldatengesetzes beschlossen, die am 1. Juli 2017 in Kraft treten soll. Der Bundestag wird kommende Woche in erster Lesung darüber beraten. Demnach soll der deutsche Militärgeheimdienst MAD künftig jeden Bewerber für eine Soldatenlaufbahn durchleuchten, um das Einsickern von Dschihadisten und anderen Extremisten in die Truppe zu verhindern.

„Aktuell liegen Hinweise vor, dass islamistische Kreise versuchen, sogenannte Kurzzeitdiener in die Bundeswehr zu bringen, damit sie eine solche Ausbildung erhalten“, hieß es in der Begründung für die Gesetzesänderung im August.

(dpa)

