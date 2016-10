Minderjährige Flüchtlinge ziehen später in neues Haus Eigentlich sollte das bisher leerstehende Gebäude Ende September saniert sein. Doch die Arbeiten verzögern sich.

Das sind neun der zwölf jugendlichen Flüchtlinge, die in Moritzburg ein neues Zuhause auf Zeit gefunden haben. Solange die allein nach Deutschland Gekommenen noch nicht 18 Jahre alt sind, können sie keinen Asylantrag stellen. © Anne Hübschmann

Normalerweise wohnen in dem Haus auf dem Campus der Evangelischen Hochschule Moritzburg Studenten. Doch seit Ende April sind hier junge Menschen untergebracht, die einen weiten Weg hinter sich haben. Es sind sogenannte unbegleitete minderjährige Ausländer – im Behördendeutsch kurz Umas genannt. Geflohen sind sie aus Afghanistan und Eritrea, einige auf abenteuerlichen Umwegen, weil es auch an ihrem ersten Zufluchtsort durch die Ausbreitung des IS nicht sicher war.

Betreut werden sie von der Produktionsschule Moritzburg gGmbH. Denn die jungen Leute sie sind keine Asylbewerber, sondern werden auf Grundlage der Jugendhilfegesetzgebung betreut. „Nach derzeitiger Gesetzeslage kann ein Antrag auf Asyl erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres gestellt werden“, sagt David Meis, Geschäftsführer der Produktionsschule. „Bis dahin genießen sie den gleichen Schutz wie deutsche Jugendliche und werden auch so betreut.“ Die Vormundschaft wird über das Landratsamt geregelt. Derzeit ist das Haus mit zwölf Mädchen und Jungen voll belegt. Ende November wird der erste Bewohner 18 und damit das Haus verlassen. Probleme, wie sie mit Umas in Bautzen oder auch schon im Landkreis aufgetreten sind, gab es in Moritzburg bisher nicht.

Eigentlich hätten die jungen Leute schon Ende September in ein Haus auf dem Gelände des Diakonenhauses umziehen sollen, das mit 100 Prozent Fördegeldern saniert wird. Allerdings haben sich die Arbeiten etwas verzögert, sagt David Meis. Als neuen Termin nennt er nun den Dezember. Das neue Haus wird mit 28 Plätzen dann auch deutlich mehr minderjährige Flüchtlinge aufnehmen können. „Der Bedarf ist in diesem Bereich weiter da“, sagt der Geschäftsführer. „Trotz der ansonsten deutlich rückläufigen Flüchtlingszahlen.“

