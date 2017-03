Minderjährige als Sexsklavinnen Ein 28-Jähriger vergewaltigt nicht nur Mädchen auf brutale Art und Weise, sondern nötigt und demütigt sie.

Versteckt sich hinter einem Kapuzenshirt… Gegen einen Vergewaltiger wurde am Freitag am Landgericht Dresden das Urteil gesprochen. Der Mann muss für sieben Jahre in Haft. Er hatte zwei 14-jährige Mädchen, eines davon aus Radebeul, brutal vergewaltigt und genötigt. © Max Stein

Was sich hier im Friedewald bei Coswig im August vergangenen Jahres ereignete, ist für normale Menschen kaum zu fassen. Eine 14 Jahre alte Schülerin wird von einem 28-Jährigen Mann auf brutalste Art und Weise in dessen Auto vergewaltigt. Zwei Monate zuvor hatte dies der Mann aus Finsterwalde schon mit einem anderen ebenfalls 14-jährigen Mädchen getan. Nach der zweiten Tat wurde er angezeigt und sofort in Untersuchungshaft genommen. Seit Ende Februar saß der Mann wegen Vergewaltigung in zwei Fällen vor der Großen Jugendkammer des Landgerichtes Dresden. Am Freitag fiel nach drei Verhandlungstagen das Urteil. Wegen Vergewaltigung in zwei Fällen und Nötigung muss der Angeklagte für sieben Jahre ins Gefängnis. Zudem muss er an die beiden geschädigten Mädchen jeweils 7 500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Der Haftbefehl wurde aufrechterhalten, der Mann bleibt also weiter im Gefängnis. Der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel sieht Fluchtgefahr.

Kennengelernt hatte der Angeklagte die Mädchen über soziale Netzwerke. Unverblümt hatte er nach sexuellen Kontakten gesucht und für Geschlechtsverkehr 100 Euro angeboten. Zunächst wurden über Whats App freizügige Bilder getauscht, dann verabredete man sich zum Sex. Doch kurz zuvor überlegten es sich die Mädchen anders. Das „Nein“ ließ der Angeklagte nicht gelten. Er bestand auf der Verabredung, Versprechen müsse man schließlich halten.

Als die Mädchen sich dennoch weigerten, drohte er, deren Bilder ins Internet zu stellen. Weil sie Angst davor hatte, traf sich die Radebeulerin mit ihm. Angeblich wollte der Mann bei diesem Treffen nur die Bilder löschen. Ein Vorwand, wie sich herausstellte. Denn die Fotos hatte er schon zu Hause von seinem Handy auf den Computer überspielt. Und er drohte der 14-Jährigen: „Mir reicht es. Wenn du nicht zum Treffpunkt kommst, werde ich noch auf der Rückfahrt alle Fotos von dir online stellen. Überlege dir, ob du das willst“, schrieb er ihr eine Nachricht. Dass er nicht Bilder löschen, sondern Sex wollte, zeigt auch seine Aufforderung, das Mädchen solle geschminkt, im kurzen Rock und bauchfrei erscheinen. Aus Angst kommt das Mädchen zum Treffpunkt, steigt zu ihm ins Auto. Der Mann verriegelt die Türen und fährt an eine abgelegene Stelle im Friedewald. Dort vergewaltigt er das Mädchen nicht nur brutal, sondern demütigt es, indem er ihm ein Hundehalsband umlegt und dieses mit dem Auto verbindet. In beiden Fällen filmte der Angeklagte die Taten. Auch das fällt ihm jetzt auf die Füße. Es ist zu sehen und zu hören, dass sich das Mädchen nach Kräften wehrt. Doch die 14-Jährige ist dem doppelt so alten und doppelt so schweren Mann hoffnungslos unterlegen. Mehr als 20 Mal schreit das Mädchen „Lass mich in Ruhe“, weint während der ganzen 20 Minuten, die diese Tortur dauert, unablässig. „Spitze Angstschreie hallten durch das Auto. Es ist der Kammer sehr schwer gefallen, sich diese Videos anzuschauen“, beschreibt es der Vorsitzende Richter.

Jeden Widerstand hat der Angeklagte mit Gewalt erstickt. Als das Mädchen „Spinnst du“ schreit, bekommt es zwei Schläge ins Gesicht. Auf die Aufforderung aufzuhören, weil er ihr wehtut, antwortet der Angeklagte, dann solle sie sich nicht so sehr wehren.

Noch schlimmer erging es dem anderen Mädchen. Dessen Tortur dauert sogar eineinhalb Stunden. Als die Jugendliche austreten will, geht er mit raus und führt sie an einer Hundeleine, so „als ob er mit einem Hund Gassi“ geht, wie es der Richter beschreibt. Er habe die Mädchen wie Sexsklavinnen behandelt. Letztlich gibt der Mann der Geschädigten statt der versprochenen 100 nur 50 Euro. Mehr habe sie sich nicht verdient, weil sie „nicht richtig mitgemacht und gekotzt“ habe. Tatsächlich hat sie sich aus Ekel mindestens dreimal übergeben müssen. Das hielt den Brandenburger aber nicht davon ab, mit seinen Taten weiterzumachen.

Zur Verhandlung war der Mann teilweise geständig, versuchte aber, das Geschehen als einvernehmlich darzustellen und den Mädchen eine Mitverantwortung zuzuschieben. Sie hätten ihn in „eine Falle gelockt“. Das Gericht folgt dieser Einlassung nicht: „Sie waren der Täter und die Mädchen die Opfer“, stellt der Richter klar. Der Angeklagte habe die Unerfahrenheit der Jugendlichen ausgenutzt. „Mit einer 25-Jährigen hätten Sie viel mehr Probleme gehabt, Ihre Masche durchzuziehen“, so der Vorsitzende Richter.

Mit dem Urteil entsprach das Gericht exakt dem Antrag von Staatsanwalt Dieter Kiecke. Gegen das Urteil ist noch Revision möglich.

zur Startseite