Millionenschwerer Beschluss für Rettungsdienst und Bergwacht Der Landkreis musste die Dienste neu ausschreiben Nun steht fest, wer die Zuschläge bekommt.

Nun steht fest, wessen Krankenwagen ab dem kommenden Jahr im Landkreis Menschen zu Hilfe kommt. © dpa

Sächsische Schweiz. Freude beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und der Johanniter-Unfall-Hilfe: Diese drei Anbieter, die seit Jahren die Rettungsdienste im Landkreis fahren, werden das auch zukünftig tun. Sie haben die europaweite Ausschreibung gewonnen. Es war das erste Mal, dass der Kreis für die Rettungsdienstleister eine so aufwendige Ausschreibung durchführen musste.

Dabei geht es um viel Geld. Von August 2017 bis Juli 2024 bezahlt der Landkreis den Rettungsdiensten gut 172 Millionen Euro. Darin enthalten sind fast zwei Millionen Euro für die Bergwacht. Mehrere zehntausend Einsätze jährlich fahren alle Rettungsdienste im Landkreis zusammen. Im Kreistag haben am Montagabend die Kreisräte beschlossen, dass der Landrat den Gewinnern der Ausschreibung den Zuschlag erteilen soll.

Obwohl das Verfahren relativ kompliziert ist, überrascht das Ergebnis nicht. In allen sechs Rettungswachebereichen des Landkreises werden künftig genau diejenigen Dienste weiter arbeiten, die das schon seit Längerem machen. Das DRK wird die Bereiche Dippoldiswalde, Freital, Pirna und Sebnitz abdecken. Für den Rettungsbereich Heidenau-Dohna wird die Johanniter-Unfall-Hilfe zuständig sein, für den Bereich Neustadt der ASB. Dem Beschluss war eine teils heftige Diskussion im Kreistag vorangegangen. So kritisierte der Linke-Politiker André Hahn etwa, dass die Kreisräte nicht einsehen konnten, wie die einzelnen Bewerber in den verschiedenen Ausschreibungs-Kategorien abgeschnitten haben. Denn anders als bei vielen anderen öffentlichen Ausschreibungen bekommt im Rettungswesen nicht automatisch der wirtschaftlich günstigste Anbieter den Zuschlag. Der Landkreis hatte festgelegt, dass die Kosten nur zu 51 Prozent in die Beurteilung mit einfließen sollen. Die restlichen 49 Prozent machten bei der Bewertung qualitative Aspekte wie Konzept und Personal aus. „Wenn wir diese Aspekte nicht kennen, kommt das einem Freibrief für den Landrat gleich“, so Hahn. Landrat Michael Geisler (CDU) erwiderte, dass dem nicht so sei. Auch er müsse sich an das Ergebnis der Ausschreibung halten. Das sei durch ein klares Vergabesystem zustande gekommen. Beigeordnete Kati Hille (CDU) ergänzte: „Wir wenden das Vergaberecht so an, wie es überall in Deutschland gilt.“

Für einen Eklat im Kreistag sorgte bei dieser Diskussion der AfD-Abgeordnete Ivo Teichmann. Er zitierte nicht nur unzulässigerweise aus nicht-öffentlichen Sitzungen. Öffentlich bezichtigte er die Beigeordnete Kati Hille der Lüge. Dabei hatte er Kati Hille nur falsch verstanden, als es darum ging, ob die Vergabekriterien in den Ausschüssen vorlagen. Hille erklärte nochmals, dass dem aus rechtlichen Gründen nicht so war. Die Verwaltung habe während des langen Verfahrens aber immer auf alle Anfragen der Fraktionen geantwortet. Am Ende der Debatte nahm Ivo Teichmann seine Äußerung zurück und entschuldigte sich bei der Beigeordneten. Darüber hinaus kündigte er an, dass die AfD das Verfahren bei der Landesdirektion prüfen lassen werde.

Noch am Montagabend wurden auch die unterlegenen Bewerber von dem Ausschreibungsergebnis informiert. Sie haben die Möglichkeit, bei der Vergabekammer der Landesdirektion gegen das Ergebnis Widerspruch einzulegen.

