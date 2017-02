Millionenpoker um Stromanbieter Dresden und die Kommunen im Landkreis streiten um die Steuern der Enso. Am Ende könnte der Kunde draufzahlen.

Bislang begegnen sich Dresden und die übrigen Kommunen bei der Verteilung der Gewerbesteuer gewissermaßen auf Augenhöhe. Die Landeshauptstadt beansprucht allerdings seit Jahren einen größeren Anteil. In vielen Städten und Gemeinden im Versorgungsgebiet stößt das auf wenig Verständnis. © Archivfoto: Claudia Hübschmann

Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) hat schon mal nachrechnen lassen. Wenn’s knüppeldick kommt, hat Ottendorf-Okrilla ein großes Problem. Fast eine halbe Million Euro müsste die Großgemeinde plötzlich flüssig machen. Viel Geld für einen Ort, wo der Haushalt stets auf Kante genäht ist und bereits kleinere Projekte mangels nötigen Kleingelds Jahr um Jahr verschoben werden müssen.

Nicht nur in Ottendorf-Okrilla, auch in vielen weiteren Städten und Gemeinden in Ostsachsen haben Kämmerer mit sorgenvoller Miene schon mal die Bleistifte gespitzt und fürchten um satte Summen. Der Grund ist ein Rechtsstreit, den die Stadt Dresden vom Zaun gebrochen hat. Dabei geht es um Millionen. Um Steuermillionen, um genau zu sein – und zwar die des ostsächsischen Versorgers Enso. Die werden in einem festgelegten Verfahren unter den Kommunen im Versorgungsgebiet aufgeteilt. Jeder kriegt sein Stück vom Kuchen.

Doch die Dresdner werden davon offenbar nicht satt. Sie wollen mehr von der Gewerbesteuer und schielen deshalb schon länger auf die Nachbarn. Dresden will die Spielregeln ändern und beansprucht zulasten vieler ostsächsischer Kommunen mehr Geld für sich. Die Stadt hatte bereits 2003 Einspruch gegen den Verteilschlüssel eingelegt, 2009 Klage beim Finanzgericht erhoben. In Kürze wird das Urteil erwartet.

Sorge vor Rückzahlungen

Normalerweise zahlt ein Unternehmen dort seine Gewerbesteuer, wo die Mitarbeiter beschäftigt sind. Bei der Enso sind es die allermeisten in Dresden. Dort befindet sich der Hauptsitz. Darüber hinaus gibt es kleinere Niederlassungen, unter anderem in Bautzen, Großenhain und Heidenau. In Ottendorf-Okrilla und in vielen anderen Gemeinden in Ostsachsen sind indes keine Enso-Mitarbeiter angestellt. Der Versorger macht dort aber mit Strom satte Gewinne. Deshalb hatten sich die Kommunen darauf verständigt, die Gewerbesteuer nach Mitarbeitern und Stromabsatz aufzuteilen.

Bislang ist das Verhältnis zwischen beiden Faktoren recht ausgeglichen. Die Stadt Dresden will das jetzt ändern und pocht darauf, das Personal deutlich stärker zu wichten. Das würde die Einnahmen vieler Kommunen schmälern. Zugleich müssen die Städte und Gemeinden aber auch fürchten, dass sie für die Jahre des Rechtsstreits rückwirkend zur Kasse gebeten werden.

Würde sich Dresden mit seiner Maximalforderung durchsetzen, wäre Ottendorf-Okrilla mit besagter halben Million Euro Nachzahlung dabei. Ein Horrorszenario, wie Michael Langwald sagt. Die Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz würde es beispielsweise mit etwa 300 000 Euro treffen, rechnet die dortige Kämmerin Karin Füssel vor. Wilthens Rathauschef Michael Herfort (CDU) spricht für seine Stadt ebenso von einigen Hunderttausend Euro. Auch in Bischofswerda wurden zur Vorsorge Rücklagen gebildet, erklärt Stadtsprecher Sascha Hache – ohne genaue Summen zu nennen.

Vergleich abgelehnt

Was genau Dresden antreibt, den bisherigen Verteilschlüssel zu kippen, bleibt offen. Der Chef des Dresdner Steuer- und Kassenamtes Thomas Weihermüller verweist kurz und knapp aufs Steuergeheimnis. Fragen bleiben unbeantwortet. Stattdessen reden andere. Der Wilthener Bürgermeister Michael Herfort zeigt kein Verständnis für das Vorgehen, wirft Dresden vor, seine Nachbarn in der Region plattmachen zu wollen: „Der Dresdner Haushalt lässt sich mit dem Geld ganz sicher nicht sanieren. Dafür werden unsere Haushalte im Gegenzug ruiniert“, erklärt der Bürgermeister.

Schon einmal hatte das Sächsische Finanzgericht in Leipzig das Dresdner Ansinnen abgebügelt. Die Stadt ging in die nächste Instanz – doch der Bundesfinanzhof gab das Verfahren wegen eines formalen Fehlers zurück nach Leipzig. Am Gericht liegt inzwischen das Angebot für einen Vergleich vor. Demnach würden sich die Dresdner auch mit einer geringeren Verschiebung zufrieden geben. Doch das wurde in Wilthen, Ottendorf-Okrilla, Pulsnitz und anderen Kommunen im Versorgungsgebiet der Enso bereits dankend abgelehnt. Denn in den Rathäusern hoffen die Verantwortlichen, dass die Richter in Leipzig bei ihrer Rechtsauffassung bleiben und die Dresdner erneut in die Schranken weisen.

Andernfalls könnte das aber auch der Enso und den Kunden schaden. Das fürchten zumindest Insider. Sollten größere Anteile nach Dresden gehen, stiege nach deren Meinung für die Enso insgesamt die Steuerlast. Denn in Dresden gelte bei der Gewerbesteuer ein höherer Hebesatz als in vielen anderen Kommunen. Die Zeche könnte am Ende der Kunde zahlen.

zur Startseite