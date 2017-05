Millioneninvestition in Dresdner Krebsforschung Bis 2019 entsteht ein Neubau und ein „Operationssaal der Zukunft“. Dort sollen neue Methoden gegen die Krankheit entwickelt werden.

So soll der Neubau des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen am Universitätsklinikum Dresden aussehen. © Visualisierung: Wörner Traxler Richter Architekten

Im Kampf gegen Krebs setzt das Dresdner Universitätsklinikum auf neue OP-Methoden, Medikamente und Strahlentherapien. Auf dem Gelände in der Johannstadt entsteht ein hochmodernes Gebäude, das die Erforschung von Krebserkrankungen und die Versorgung von betroffenen Patienten so eng wie möglich verknüpfen soll. Der Neubau des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) Dresden wird ab 2019 Laboratorien, Bereiche für Patientenstudien sowie Räume für medikamentöse Behandlungen und Strahlentherapie beherbergen.

Rund 200 Wissenschaftler und Ärzte werden auf vier Etagen arbeiten. Mit dem „Operationssaal der Zukunft“ zieht auch ein besonderer Forschungsbereich in das Gebäude ein, in dem Instrumente und Geräte digital vernetzt sind. Dort können Wissenschaftler wichtige Daten zur Entwicklung computer- und robotergestützter Assistenzsysteme für die Krebschirurgie gewinnen. „Durch den Neubau werden die Kapazitäten für die onkologische Forschung erheblich erweitert“, sagt Michael Albrecht, der medizinische Vorstand des Uniklinikums. Patienten profitierten im Rahmen von Studien von den neusten Methoden. Später sollen diese Innovationen allen Krebspatienten nützen.

Allein der Freistaat Sachsen investiert rund 22 Millionen Euro in den Neubau. Für den laufenden Betrieb erhält das Zentrum von Bund und Land 15 Millionen Euro im Jahr. „Jährlich erkranken in Deutschland rund eine halbe Million Menschen neu an Krebs“, sagt Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU). „Wir brauchen in diesem Bereich Spitzenforschung, um die Therapien von morgen und übermorgen entwickeln zu können.“

Dresden ist seit 2015 neben Heidelberg der zweite Standort des NCT. Getragen wird die Einrichtung in der sächsischen Landeshauptstadt vom Uniklinikum, dem Deutschen Krebsforschungszentrum, der TU Dresden und dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. (mit dpa)

zur Startseite