Millionen-Umsatz mit Parkscheinen

Wer am Straßenrand parken will, muss zahlen. Im Zentrum gibt es inzwischen keine Flächen mehr, auf denen Fahrer ihre Autos gebührenfrei abstellen dürfen. Im vergangenen Jahr hat die Stadt somit 8,1 Millionen Euro eingenommen, teilt die Verwaltung auf Nachfrage des Linke-Fraktionschefs André Schollbach mit. Wie viele Parkscheine insgesamt gezogen wurden, konnte das Rathaus nicht sagen. In der Landeshauptstadt stehen insgesamt 8 570 Pkw-Parkplätze auf städtischen Flächen zur Verfügung. Die rund 430 Parkautomaten sollen in Zukunft so umgerüstet werden, dass auch das Bezahlen mit EC-Karte möglich ist. Außerdem arbeitet die Stadt an der Möglichkeit, per Handy zu zahlen. Wann es losgeht, steht noch nicht fest. (SZ/sr)

