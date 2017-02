Gut zu wissen Millionen-Sanierung startet Die Geisinger Oberschule wird auf Vordermann gebracht. Das Bauprogramm ist anspruchsvoll.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Bauarbeiter Martin Turowski und Thomas Paul (v.li.) schlagen die Gipskartondecke im Nähraum ab, um die Dämmschicht auszuwechseln. Altenbergs Bürgermeister Thomas Kirsten schaut zufrieden zu. Denn damit hat die umfassende Sanierung der Geisinger Oberschule begonnen. © Karl-Ludwig Oberthür

Der Nähraum befindet sich im etwas abseits stehenden Anbau.

Martin Turowski und Thomas Paul stehen auf Leitern. Die beiden Bauarbeiter der Görlitzer Firma AMG Bau hämmern gegen die Gipskartonplatten des Hauswirtschaftszimmers. Das befindet sich im Anbau der Geisinger Oberschule. Obwohl hier alles ausgeräumt ist, wirkt noch der DDR-Charme, den das Zimmer bis vor ein paar Tagen versprühte. Jetzt aber ist es eine Baustelle. Eine nach der anderen Platte gibt nach, zerspringt und fällt zu Boden. Zum Vorschein kommt alte Dämmwolle. „Die muss ausgewechselt werden, weil sie nicht mehr den Vorgaben entspricht“, sagt Altenbergs Bauamtsleiter Andreas Gabler.

Unter seiner Regie hat die umfassende Sanierung der Oberschule begonnen. Baustart war in den Winterferien. In der Regel versucht jede Stadt, solche Arbeiten vor dem Schulbeginn zu beenden. Doch das ist an der Oberschule nicht möglich. Es gibt zu viel zu tun. Deshalb werden die Arbeiten parallel zum Unterricht, der am Montag wieder losgeht, weiterlaufen. „Den Bauablauf haben wir mit der Schulleitung abgestimmt“, sagt Gabler. Die Schule wird abschnittsweise saniert. Zunächst werde im Dachgeschoss des Anbaus gearbeitet. Hier werde nicht nur die Dämmschicht ausgewechselt, auch die Stromkabel und der Bodenbelag werden erneuert. Zudem werde der Brandschutz verbessert. „Wir arbeiten ein bestätigtes Brandschutzkonzept ab“, sagt Gabler. Auch im Zwischenbau wird gewerkelt. Hier werden die beiden Jungen-Toiletten erneuert. Wie es nach dem Dachgeschoss und den Toiletten weitergeht, wird mit der Schulleitung beraten, erklärt der Bauamtsleiter. Denn die muss entscheiden, welche Räume wann gebraucht werden und wie und wo die Unterrichtsmittel zwischengelagert werden sollten.

Gabler kann sich vorstellen, dass die Bauarbeiter im Frühjahr in das Dachgeschoss des Altbaus weiterziehen. Im kommenden Jahr werden die Arbeiten im ersten Obergeschoss und im Erdgeschoss fortgeführt. Ziel sei es, die Sanierung im Dezember 2018 abzuschließen.

Läuft alles nach Plan, werden dann 1,2 Millionen Euro verbaut sein. 40 Prozent der Kosten – rund 480 000 Euro – bekommt die Stadt Altenberg gefördert. Die restlichen 60 Prozent muss das Rathaus selbst aufbringen. Für Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) ist es ein Unding, dass Schulbauten so gering gefördert werden. Und auch bei anderen wichtigen Kernthemen wie dem Brandschutz müssten Kommunen sehr tief in die Taschen greifen. Beim EU-Programm Leader dagegen gebe es für weniger wichtige Dinge mehr Zuschüsse. Und selbst die Förderung, die Städte und Gemeinde für Schulbauten erhalten können, sei schwer zu bekommen. Deshalb sei seine Stadt in den letzten Jahren auch in Vorleistung gegangen. Ohne Förderung wurde beim Brandschutz nachgebessert. Zudem seien drei Klassenzimmer, zwei Fachkabinette, der Speiseraum und die Mädchentoiletten saniert worden. Auch das Dach wurde an einigen Stellen ausgebessert. „Dafür haben wir bereits 1,2 Millionen Euro ausgegeben“, sagt Kirsten. Diese Investitionen waren wichtig, ergänzt Gabler. Er ist erstaunt, dass die sanierten Klassenzimmer und Fachkabinette noch wie neu aussehen. Auch das Dach sei nach der Ausbesserung in einem guten Zustand, sodass es bei der laufenden Sanierung nicht angepackt werden muss. Nach dem Abschluss der Komplettsanierung werden Außenstehende die Veränderungen kaum wahrnehmen. Denn an der Fassade wird sich vorerst nichts ändern. Dafür reicht das Geld nicht. „Wir wollten erst einmal die Dinge machen, die aus unserer Sicht wichtig sind“, sagt Gabler. Und das seien die Toiletten, die Klassenzimmer und die Fachkabinette.

Offen ist noch, wie viele der Fenster ausgetauscht werden können. Einige könnte man sicher aufarbeiten, bei anderen mache es wenig Sinn. Die Entscheidungen dazu werde man im kommenden Jahr treffen, sagt Gabler.

