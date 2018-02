Millionen-Programm für Begabte Talentierte Schüler im Landkreis Bautzen sollen noch besser gefördert werden.

Bautzen. Talentierte Schüler im Landkreis Bautzen sollen noch besser gefördert werden; und auch Radeberg profitiert davon. Denn gleich drei Schulen in der Region werden von einer neuen Bund-Länder-Initiative unterstützt. In das von Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) gestartete Programm wurden deutschlandweit 300 Schulen aufgenommen – darunter das Goethe-Gymnasium in Bischofswerda, das Hoyerswerdaer Lessing-Gymnasium und eben auch das Humboldt-Gymnasium in Radeberg .

Für die Initiative „Leistung macht Schule“ werden in den nächsten zehn Jahren 125 Millionen Euro bereitgestellt, um kluge Köpfe zu fördern – unabhängig von Herkunft und sozialem Status. Mit der Unterstützung von Hochschulen sollen in den Schulen zunächst Strategien zur gezielten Talentförderung erarbeitet werden. Geplant ist, das Programm danach auf weitere Schulen auszuweiten, heißt es. (SZ/sko)

