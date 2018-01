Millionen-Pläne fürs City Center

Plan 1: Großes Ladengeschäft wird umgebaut

Die leer stehende Ladenfläche im Erdgeschoss des City Centers soll zuerst angepackt werden. Baustart ist im Februar. Einst war hier die Modekette Adler eingemietet, später verkaufte das Unternehmen Teppich-Freund Bodenbeläge. Die Läden gingen in beiden Fällen über zwei Etagen. Da die WGF nicht mehr mit so einem großen Mieter rechnete, wurde bereits 2016 die erste Etage für Freitals Stadtbibliothek umgebaut. Auch wurden Schulungsräume für die Volkshochschule geschaffen. Geplant ist nun, auch das Erdgeschoss zu verändern. Vor den Haupteingang an der Dresdner Straße wird ein Anbau gesetzt. „Damit gewinnen wir nochmals 50 Quadratmeter Raum“, sagt WGF-Geschäftsführer Michael Heinzig. Der Anbau soll für ein besseres Erscheinungsbild sorgen. Auch im Inneren sind Umbauten geplant. So soll die zweiflüglige Treppe, die einst ins Obergeschoss der Läden führte, abgerissen werden. „Um neue Mieter zu finden, haben wir zahlreiche Händler angeschrieben, darunter Drogerieketten, Lebensmittelmärkte und Sporthändler“, sagt Heinzig. Sollte sich kein Mieter finden, könnte man sich bei der WGF auch vorstellen, die Fläche in mehrere Geschäfte aufzuteilen.

Plan 2: Bücherei bekommt neuen Hauptzugang

Mit dem geplanten Anbau bekommen Bücherei und Volkshochschule einen neuen Hauptzugang. Derzeit müssen Besucher durch ein enges und verwinkeltes Treppenhaus laufen. Zwar sind beide Einrichtungen gut ausgeschildert, optimal ist die Situation aber nicht. „Das ist nur eine Notlösung“, sagt auch WGF-Chef Heinzig.

Plan 3: Fassade wird völlig neu gestaltet

Die Hauptfronten Richtung Dresdner Straße und Bahnhofstraße sollen eine andere Gestaltung erhalten. „Dafür werden die Fenster der Laubengänge, die jetzt wie Schießscharten wirken, aufgebrochen und vergrößert“, erläutert Heinzig. Das soll die Fassade auflockern, mehr Licht ins Gebäude lassen und dem Haus insgesamt eine modernere Optik verpassen. Die WGF verfolgt mit dem Umbau nämlich noch einen anderen Plan: Das City-Center soll sozusagen der kleine Zwilling des neuen Stadtzentrums werden, welches auf dem Areal Sächsischer Wolf errichtet wird. In dem Komplex soll eine bessere Mischung von Einkaufen, Wohnen, Arbeiten und Leben etabliert werden – also genau das, was auch die Planer des Sächsischen Wolfs beabsichtigen. Heinzig will das City Center aber nicht als Konkurrenzprodukt verstehen. „Es soll vielmehr eine Ergänzung oder Erweiterung zum neuen Stadtzentrum werden.“ Für die Investition nimmt die WGF viel Geld in die Hand. Die jetzt geplanten Baukosten liegen bei 1,9 Millionen Euro.