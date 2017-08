Millionen-Nachschlag für schnelles Internet Die Stadt will den Breitbandausbau in Randbereichen vorantreiben. Das könnte jetzt zügiger klappen.

Um solche Glasfaserkabel neu zu verlegen, braucht es vielerorts vor allem eines: Geld. 865 Millionen Euro hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur jetzt deutschlandweit bereitgestellt. Davon profitiert auch die Stadt Meißen, wenn denn die Gelder rechtzeitig und in Gänze abgerufen werden. © dpa

Gewerbetreibende in Spaar, Dobritz oder Obermeisa dürften bei dieser Ankündigung hellhörig werden. Bis zum Jahr 2020, sagt Wirtschaftsförderer Martin Schuster, sollen besonders viele Haushalte in Randgebieten einen zeitgemäßen Breitbandausbau erhalten. Damit endlose Downloadzeiten, ruckelnde Wiedergaben oder Chats hier bald der Vergangenheit angehören, hatte sich die Stadt Anfang des Jahres auf die Fahnen geschrieben, Fördermittel für den Breitbandausbau auf den Weg zu bringen und insgesamt rund fünf Millionen Euro für schnelles Internet in 30 Regionen der Stadt reserviert.

„Im Februar 2017 hatte der Stadtrat bereits die Eigenanteile freigegeben, aktuell werden weitere rund 1,1 Millionen Euro Fördermittel zur Kofinanzierung durch das Land Sachsen beantragt“, sagt Stadtsprecherin Katharina Reso. Hinzu kommt jetzt eine gute Nachricht vom Bund. Mit zusätzlichen 2,28 Millionen Euro aus einem Bundesprogramm wird der Glasfaserausbau in der Stadt Meißen gefördert.

Somit wären knapp 3,4 Millionen Euro für schnelles Internet in den Randgebieten auf den Weg gebracht. Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) bezeichnete den Förderbescheid als „Meilenstein für den Breitbandausbau in Meißen“.

Dass dieser Meilenstein nötig ist, zeigt ein Blick nach Oberspaar. Mit nur 15 Megabit pro Sekunde muss der inhabergeführte Betrieb Grabsch Bautenschutz an der Oberspaarer Straße 8 derzeit auskommen. „Es hakt vor allem, wenn wir Bilder oder Grafiken empfangen oder abschicken wollen. Eine Übertragungsrate von 60 oder mehr Megabit wäre für uns schon wichtig“, erzählt Petra Grabsch. Zwar habe sie im vergangenen Winter von Arbeiten der Telekom an Verteilerkästen in der Gegend etwas mitbekommen. Doch die Hoffnung auf schnelleres Internet war vergebens. „Es blieb alles beim Alten, sagt Grabsch. Wie ihr geht es auch anderen Gewerbetreibenden in Oberspaar. Ein paar Meter weiter am Jagdsteig 12 arbeiten die Fahrzeugteile-Spezialisten der Firma Gelenkwellenservice Meißen (GWS). Mitarbeiterin Martina Ringel kennt die Probleme mit langsamen Internet. „Das ist jetzt schon seit Jahren so. Man gewöhnt sich daran, trinkt einen Kaffee oder liest etwas, wenn sich Seiten mal wieder langsam aufbauen“, sagt sie. Kontakte zur Stadt oder einem privaten Anbieter habe die Firma derzeit nicht. Über ein flotteres Arbeiten durch Übertragungsraten von wenigstens 50 Megabit würde man sich bei der Firma GWS freuen, sagt Ringel.

In dieser Hinsicht sieht der Meißner Wirtschaftsförderer durchaus Grund zum Optimismus: „Wir hoffen, die zusätzlichen Fördermittel bis Ende des Sommers zu erhalten. Dann könnten die Vorbereitungen für den Ausbau mit einer neunzigprozentigen Förderung noch in diesem Jahr beginnen und bereits 2018 baulich umgesetzt werden“, so Schuster. Danach – so das ehrgeizige Ziel – sollen 593 Haushalte und 58 Unternehmen mit Bandbreiten von mindestens 100 Megabit pro Sekunde versorgt sein. Für Oberspaar wäre das ein Quantensprung.

Allerdings müssen die Fördermittel auch abgerufen werden. Nach SZ-Informationen hatte es zuletzt Zweifel gegeben, dass die Meißner Verwaltung die nötigen Unterlagen in Gänze erstellt hat, um die Finanzmenge insgesamt abzurufen. Auskunft darüber konnte Martin Schuster am vergangenen Dienstagabend nicht geben. Er weilt noch einige Tage im Urlaub.

zur Startseite